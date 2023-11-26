ХАМАС освободил вторую группу заложников

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В ЦАХАЛ подтвердили это. Ранее боевики откладывали выдачу заложников, обвиняя Израиль в нарушении соглашения, сообщает Deutsche Welle.

"Бригады аль-Кассам" - военное крыло палестинского террористического движения ХАМАС - вечером в субботу, 25 ноября, заявили, что передали представителям Красного Креста в секторе Газа 20 заложников для выдачи их Израилю. Сообщается, что среди заложников - 13 израильтян и семь иностранцев. Армия обороны Израиля подтвердила подтвердила, что 13 освобожденных из плена террористов израильтян уже въехали на египетскую территорию. С ними, по данным ЦАХАЛ, были перевезены четверо граждан Таиланда. Позже представитель армии заявил, что освобожденные заложники прибыли в Израиль.

Четверо из освобожденных имеют также немецкое гражданство, сообщила в свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок. Это 67-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и дети в возрасте 3 и 8 лет.

В свою очередь Израиль освободил 39 заключенных палестинцев: шесть женщин и 33 несовершеннолетних мужского пола. Они были доставлены в Восточный Иерусалим и на Западный берег реки Иордан, сообщили ближневосточные СМИ.

ХАМАС должен был освободить вторую партию заложников на несколько часов раньше, но боевики отказывались это делать, обвиняя Израиль в нарушении его обязательств в рамках четырехдневного перемирия. Якобы израильская сторона отказывалась пропустить грузовики с гуманитарной помощью на север сектора Газа. Был ли в действительности такой пункт в соглашении между Израилем и ХАМАС - неизвестно. Информагентства сообщают, что в итоге боевики под давлением Катара все же согласились отдать 20 заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль получил список заложников, которых террористическая организация ХАМАС планировала освободить 25 ноября. В списке было 14 человек. Информацию о планируемом обмене 14 израильтян на 42 палестинцев также подтверждали журналистам египетские официальные лица.

24 ноября, в первый день временного прекращения огня в секторе Газа, боевики ХАМАС освободили удерживавшихся ими в плену 13 израильских женщин и детей и 11 иностранцев - 10 тайцев и одного филиппинца. В ответ Израиль выпустил из своих тюрем 39 палестинцев - женщин и несовершеннолетних.

Перемирие между Израилем и ХАМАС рассчитано на четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Кроме того, условия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

