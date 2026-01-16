Harvard, Cambridge, Stanford: столичная школьница получила приглашение от 10 ведущих университетов мира

Дана Аменова
специальный корреспондент

В настоящее время девушка проходит университетские курсы и заранее осваивает академические кредиты

Фото: акимат Астаны

Ученица одиннадцатого класса специализированного лицея № 9 «Зерде» Аяла Маханбетали получила официальное приглашение от десяти ведущих университетов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Особое достижение в том, что эти приглашения были направлены не на основании личного заявления абитуриента, а по собственной инициативе вузов.

Среди университетов, направивших приглашение, Harvard University и Brown University, входящие в Ivy League, а также University of Cambridge, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) и другие ведущие вузы, возглавляющие мировые престижные рейтинги.

Главная особенность заключается в том, что вузы заранее всесторонне проанализировали академический и исследовательский потенциал учащегося и на этом основании высылали приглашение. Такая практика редко встречается в мировом пространстве высшего образования и считается ярким доказательством высокого доверия, проявляемого к абитуриенту.

Общий объем финансовой поддержки, предоставляемой учащемуся, составляет 2 миллиона долларов США. Указанные средства позволяют полностью или частично возместить затраты на обучение.

Академический путь Аяла начала в восьмом классе. Все это время она регулярно участвует в международных образовательных программах, академических и исследовательских проектах. До получения официального приглашения от университетов она совместно с участниками из разных стран смогла запустить международный проект и реализовать его на практическом уровне. Проект привлек инвестиции и достиг конкретных результатов.

В настоящее время Аяла работает в канадской компании в рамках этого проекта, совмещая учебу в школе с профессиональной деятельностью. Кроме того, будучи ученицей 11 класса, она проходит университетские курсы и заранее осваивает академические кредиты, которые будут начисляться в будущем.

Это достижение ярко отражает современную позицию ведущих университетов мира. Сегодня они уделяют особое внимание налаживанию прямых партнерских отношений со школами с высоким академическим потенциалом, а не просто отбору лучших абитуриентов.

