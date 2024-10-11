Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола

фото Юрия Беккера

Покажи им мастер-класс

Сколько знаю этого человека, столько лет он играет в футбол. Его биография – пример для любого спортсмена. Сегодня он не только тренер команды «Алтай», но и игрок ветеранского чемпионата. Выступает в лиге +58, играет во всевозможных товарищеских и официальных турнирах. И небезуспешно. Иногда, когда выступают команды Премьер-лиги, болельщики кричат с трибун: «Ваха, выйди на поле и покажи им мастер-класс!» Это признание высокого таланта хавбека «Кайрата» 80-х годов прошлого столетия.

В родном Жамбыле (ныне Тараз) гонял мяч на пустыре, на асфальте. Затем записался в секцию. Выступал за сборную республики в разных возрастах. Масудова пригласили в местный «Химик». Потом выступал за узбекский «Хорезм» и кызылординский «Мелиоратор». А в 1979 году его пригласили в «Кайрат».

– В одном из матчей, – рассказывал недавно Вахид Юнусович, – я забил гол. – Оказывается, за мной пристально наблюдал кайратовский наставник Владимир Котляров. Он и сказал после игры, что руководство команды, в том числе и Игорь Семенович Волчок, заинтересовано в моем переходе в главную дружину республики. Ну кто тогда из мальчишек не бредил «Кайратом»? Так я оказался в Алма-Ате.

Подарок на день рождения

В тот год в состав команды было призвано немало молодежи. И многие из них через год-два громко заявили о себе. Хотя новички думали, что их еще долго не будут подпускать к основе. И на это были основания. Кто, к примеру, мог подумать, что из списка вычеркнут фамилии Сергея Гороховодацкого, Фарида Хисамутдинова, Владимира Нехтия и других, которые в сезоне 1979 года помогли команде занять 13-е место в Высшей лиге советского футбола.

– Спортивное руководство рес­публики пошло на омоложение состава, – рассказывает Вахид Масудов, – из ветеранов остались Байшаков, Ордабаев, Шадиев, Никитенко и еще несколько человек. Не думал я, что уже в первых играх нам доверят место в основе. Если Евстафий Пехлеваниди вышел на матч уже в первом туре, то я – во втором. Случилось это в Тбилиси, в игре против местных динамовцев. Первый тайм на моей позиции отыграл Антон Шох. Весь второй тайм я вместо него опекал Манучара Мачаидзе. Как бы ни старался, все время натыкался на крепкие ноги грузинского полузащитника. Вообще, я тогда болел за тбилисцев, поэтому было вдвойне приятно проверить себя против таких мастеров, как Кипиани, Чивадзе, Сулаквелидзе, Чилая, Гуцаев. Но наши старания были тщетны. Весь второй тайм прошел под диктовку хозяев. Героем матча стал Реваз Челебадзе, сотворивший в этот день хет-трик.

Потом две игры Масудов пропускал. Причину тренеры не объяснили. Но иногда его выпус­кали на замены. А звездный час молодого джамбулца в 1980 году случился в домашнем матче с московским «Спартаком». Игра проходила 9 октября, а 10-го у хавбека «Кайрата» был день рож­дения.

– Старался закрепиться в основе, поэтому делал все возможное, чтобы сыграть хорошо, – рассказывал Вахид Юнусович, – но случилось так, что в этот день я стал главным героем игры, забив гол самому Ринату Дасаеву. Произошло это в самом начале матча. Я на поле не видел, кого до этого обыграл. Оказывается, это был Федя Черенков. Да и удар получился, как на тренировке: сильным, низом и точно в угол. Отмечу Сашу Куклева, который сделал мне точный пас. Тогда победный минимальный счет мы удержали. Помню, Волчок разрешил нам в тот вечер побаловаться шампанским…

Тот сезон запомнился не только тем, что по итогам сезона кайратовцы сделали шаг вперед (заняли 12-е место в чемпионате), а скорее потому, что в коллективе появилась амбициозная молодежь. В их числе был, конечно, кроме Масудова, Евстафий Пехлеваниди, забивший в ворота соперников восемь голов. Эти точные «выстрелы» стали первым заделом в его снайперской борьбе с другими голеодорами. За годы выступления за «Кайрат» в Высшей лиге он забил 69 голов и остался недосягаемым рекорд­сменом. В этой негласной борьбе он обошел Сергея Прокопьевича Квочкина, на счету которого 61 результативный удар по воротам.

Не раз приходилось слышать, что команда «Кайрат» первой половины 80-х – лучшая казахстанская дружина всех времен. Так ли это? Сам Масудов считает, что вопрос этот спорный. «Не было бы заложенных традиций, не было и нашей команды, – говорит он. – Хотя сам слышал, как Эдуард Малофеев и Валерий Лобановский говорили нашим тренерам: «Нам бы твою команду, мы из европейских кубков не вылазили бы».

В действительности ребята заслуживают самых лестных слов. Многих из них хотели видеть в своих коллективах другие клубы. Например, Пехлеваниди не раз звали в Тбилиси, в «Днепр» – Салимова, Шоха и Яровенко, в «Спартак» – Волгина и Куклева, в киевское «Динамо» – Джуманова. Но многие из них остались в родном коллективе. Патриотизм тогда был не на словах, а на деле.

Травма на сборах

Сегодня можно по пальцам пересчитать тех, кому посчастливилось сыграть за сборную Советского Союза. Пожалуй, больше всех провел матчей в составе главной команды страны Олег Долматов, впоследствии перешедший в московское «Динамо». Выступали также Сеильда Байшаков, Сергей Стукашов... А самым титулованным, конечно же, является Евгений Яровенко. Он стал олимпийским чемпионом (Сеул, 1988 год).

А вот Вахиду Масудову не приш­лось играть в составе сборной СССР в официальных играх. Виной тому стала травма, которую он получил в двусторонней игре на сборах.

– Тогда, – рассказывает нынешний тренер ФК «Алтай», – команда Советского Союза вела подготовку к отборочным матчам чемпионата мира. Приглашение в состав главной команды страны тренером Малофеевым для меня было полной неожиданностью. На сборах был контрольный матч, после которого я выбыл на полгода из футбола.

– Поначалу все складывалось хорошо, – рассказывает Вахид Масудов. – Я смог даже забить гол. Но и противник в лице киевлянина Бессонова ответил тем же. В одном из эпизодов мы столкнулись с Олегом Блохиным. Считаю, что злого умысла в этом не было. Я сам пошел в подкат и повредил связки. Всю серьезность травмы осознал уже в кабинете врача. Известный футбольный специалист скажет: «Все, парень. Завязывай с футболом».

Думал, что это так, но духом не падал. Готовил себя к тренерской деятельности. Тем более я уже потихоньку вел конспекты. Однако через полгода почувствовал, что у меня здоровье в порядке. Попробовал начать тренировки. Но обследоваться не мешало. И я отправился к известному травматологу Мышалову. Тот был удивлен, увидев меня в полном здравии. «С такой травмой один из тысячи восстанавливается», – сказал он. Как раз это было в межсезонье. Весь второй круг я потратил на восстановление.

Из «Динамо» он убежал

Так случилось, что сезон 1985 года Масудов должен был начать в московском «Динамо». Ему позвонил главный тренер «бело-голубых» Эдуард Василье­вич Малофеев. Он так и не бросил, оказывается, идею заполучить кайратовского полузащитника. Но в том разговоре Вахид приглашение растолковал по-своему. Поэтому ответа конкретного не дал. «Начнется сезон, а там будет видно», – подумал он, повесив трубку.

– Однажды, – рассказывает Масудов, – в дверь позвонили. На пороге стояли два подполковника внутренних дел. «Мы из Моск­вы, – сказали они. – Приехали за тобой по поручению Эдуарда Васильевича Малофеева. Давай собирайся. Скоро у нас самолет».

Двоякое было чувство. Но любовь к футболу переборола. Играть в московском «Динамо» не каждому дано. А тут такой случай. Собрался и уехал, ни с кем не попрощавшись, никому из «Кайрата» не доложив.

Прилетел в Москву – и на базу. А там Серега Стукашов, с кем в «Кайрате» провел не один сезон. Да и многих ребят знал. Особенно членов национальной сборной. С ними подружился на сборах. Но через несколько дней команда должна была ехать на подготовительные сборы. А мне, оказывается, для зачисления в «Динамо» нужно было пройти медкомиссию. Для этого требовалось несколько дней, и динамовцы улетели без меня.

Не знал я, что это такая волокита. Каждый день стали меня возить по поликлиникам и больницам. Проверяли досконально. Но самым тяжелым было то, что на рабочих местах не оказывалось то одного врача, то другого. И такое повторялось несколько дней. Я однажды не выдержал и сказал своему сопровождающему: «Да пусть кто-нибудь другой распишется. Неужели это так важно?!». «Не положено», – ответил офицер.

Вот так несколько дней слонялся от безделья на динамовской базе. Даже мяч попинать не с кем. А тут звонок из Джамбула. На том конце провода отец спросил: «Что ты натворил такого, что из горкома партии люди приходят и тебя спрашивают?» Понял, в Казахстане стало известно о моем побеге. И знаете, так захотелось в Алма-Ату. И как будто меня услышали там. Снова звонок. На этот раз из администрации алма-атинского клуба. Человек, который не представился, сказал: «Вахид, тратить время не будем. Но если надумаешь вернуться в «Кайрат», мы тебя примем обратно. В кассе аэровокзала лежит на твое имя билет с открытой датой…»

После очередной неудачи – опять кого-то из врачей не оказалось – я приехал в гостиницу стадиона «Динамо». А после обеда не выдержал и отправился проверять: правда ли на меня уже билет на самолет заказан? Оказалось, так и есть. Приехал обратно в свой номер, собрал вещи и улетел в Алма-Ату. В родном клубе встретили хорошо. Как будто и не было моего побега в «Динамо». Потом я позвонил Малофееву и объяснил ситуацию. А когда мы играли с московским «Динамо», имел с ним беседу. Он тогда сказал: «Зря ты так поступил». Но я ни о чем не жалею. Двенадцать лет я провел в «Кайрате». В этом коллективе сформировался как личность, здесь научился ценить дружбу. А самое главное, понял, что футбол – это моя жизнь. И если бы предложили начать все заново, менять бы ничего не стал.