Один миллиард тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2

Такой факт выявлен в ходе проверки прокуратуры

Фото: gres2.kz

Прокуратурой Павлодарской области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, передает Kazpravda.kz

Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге.