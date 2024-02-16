Один миллиард тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такой факт выявлен в ходе проверки прокуратуры

Фото: gres2.kz

Прокуратурой Павлодарской области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, передает Kazpravda.kz

Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге.

- В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК "Хищение имущества в особо крупном размере" проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению, – говорится в сообщении.

#следствие #прокуратура #хищения #реконструкция #ГРЭС

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