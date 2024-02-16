Один миллиард тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор
Такой факт выявлен в ходе проверки прокуратуры
Прокуратурой Павлодарской области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, передает Kazpravda.kz
Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге.
- В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК "Хищение имущества в особо крупном размере" проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению, – говорится в сообщении.