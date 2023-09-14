Ход исполнения поручений президента рассмотрели в правительстве РК

Поручения, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по исполнению отдельных поручений главы государства в сфере государственно-частного партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Кудайбергенов доложил о выполняемых работах в сфере ГЧП. В частности, в рамках Национального проекта «Комфортная школа» прорабатывается вопрос по внедрению нового механизма по строительству объектов организаций среднего образования с проектной мощностью не менее 600 ученических мест, соответствующих требованиям заданий на проектирование, утвержденных в Нацпроекте.

По его словам, реализация проекта будет осуществлена организацией образования либо путем создания консорциума, состоящего из инвестора и организации образования, согласно перечню, определенному Министерством просвещения. Вместе с тем, в консорциуме определяются доли собственности на объект недвижимости.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» бизнес-сообществом выражена заинтересованность в принятии объектов здравоохранения в доверительное управление через механизм ГЧП. Для реализации данного механизма предпринимателями отмечается необходимость внедрения Министерству здравоохранения дополнительного финансового компонента.

Напомним, по итогам расширенного заседания правительства под председательством главы государства 19 апреля 2023 года поручено обеспечить активное вовлечение бизнеса в реализацию национальных проектов через инструменты ГЧП и подушевого финансирования, в том числе в рамках нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

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