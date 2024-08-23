Ходить пешком – значит любить себя

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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

До миллиона шагов в месяц проходят участники столичного клуба любителей ходьбы

фото из архива клуба «Миллион шагов», фото автора

Вес ушел,
а молодость пришла

Еще в начале лета в Instagram я наткнулась на страничку клуба любителей ходьбы «Миллион шагов», у которой уже 11,5 тыс. подписчиков. Вступив в whatsapp-чат клуба, была удивлена тем, сколько людей хотят придерживаться здорового образа жизни и делиться своими достижениями. Ежедневные отчеты участников клуба поражают и вдохновляют – так много я уж точно не ходила никогда!

А началось все не так давно, в начале этого года, с одного человека, решившего ответственно подойти к своему питанию и здоровью в целом.

– В 2023 году, когда мне исполнилось 40 лет, я принял решение впервые в жизни перейти на правильное питание. У меня были лишний вес, «жирная» печень, привычка поедать сладкое и фастфуд в большом количестве плюс работа в офисе. Бегать я не люблю, тренажерный зал надоел, решил начать ходить. Почитал, посмотрел видео и пошел, – вспоминает недавнее прошлое основатель клуба «Миллион шагов» Дмитрий Каминский.

Работает Дмитрий инженером телерадиовещания в ТРК «Казахстан». Жена и трое детей поддержали его в новом увлечении, с супругой они, например, теперь ходят вместе каждое утро.

Хотя поначалу он искренне считал ходьбу занятием для пенсионеров. Но упорно начал ходить, увеличив план до 10 тыс. шагов в день, потом до 15 и 20 тыс. В результате всего за пару месяцев ходьбы и небольшой корректировки питания Дмитрий потерял 15 килограммов.

– Исходно мой вес при росте 183 сантиметра составлял 115 килограммов. Сегодня я вешу 98 килограммов, и в целом эта транс­формация прошла довольно легко и не потребовала глубоких знаний в области диетологии или фармакологии, – делится мой собеседник.

В процессе изменения образа жизни окончательно и бесповоротно были устранены такие привычки, как употребление продуктов, содержащих сахар и более 3% жира, частые перекусы в офисе между основными приемами пищи, привычка переедать, особенно перед сном. Зато появились новые здоровые принципы: изучать состав поедаемых продуктов, пить много воды, считать калории, ежедневно ходить 25 тыс. шагов, отслеживае­мых фитнес-трекером.

Эти изменения позволили Дмитрию не только снизить вес, но и улучшить общее состояние здоровья. Он стал чувствовать и ощущать себя соответственно своему возрасту, а может, даже и моложе.

– После 40 лет в жизни каждого разумного человека должна ежедневно присутствовать физическая активность, – уверен молодой человек. – У меня выработалась привычка регулярно и целенаправленно ходить. И если я вдруг пропускаю прогулки, то потом чувствую себя неважно.

Сообщество единомышленников

Очень скоро Дмитрий Каминский пришел к выводу, что одному ходить скучно, и решил поискать единомышленников. Он видел, как много горожан ходят по утрам и вечерам на набережной, в парках, и захотел с ними познакомиться. Завел страницу в Instagram – steps.astana, «прикрутил» к ней whatsapp- и telegram-группы, начал публиковать контент на тему пользы ходьбы. Появилась аудитория – активные целеустремленные люди, которые стали встречаться­ для совместных прогулок и походов.

Ходьба – самый естественный и доступный вид физической активности. Она не требует специаль­ного оборудования, ею можно заниматься в любое время и в любом месте, поэтому для многих это оптимальный способ поддерживать физическую форму.

– Ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение и сон, помогает бороться со стрессом. И вообще, ходить очень приятно, а особенно в хорошей компании! – заявляет основатель клуба.

Кстати, в нем состоят уже более 550 человек. Ежедневно небольшими группами они договариваются о встречах в тех или иных местах. В Астане одновременно выходили на прогулки максимум 25–30 любителей ходьбы. Но цели собрать всех в одном месте никто и не ставит.

Регулярно Дмитрий выкладывает расписание на ближайшее время: это обычно двухчасовые прогулки в черте Астаны по выходным и раз в месяц походы на дальние расстояния в 20–25 километров, где-нибудь за городом или даже, например, в Бурабае.

– Если говорить про какие-то глобальные цели нашего сообщества, то это популяризация здорового образа жизни и взаимодействие с городскими властями в надежде сделать наш город более пешеходоцентричным, потому что, честно говоря, гулять в Астане особо негде. Из хороших локаций, наверное, только набережная. Парки все «лысые», деревьев мало, пешеходных дорожек нет, – сетует организатор походов.

В группе действует правило: каждый вечер участники делятся,­ сколько шагов они прошли за день. Это мотивирует других и помогает вырабатывать привычку. Еженедельно форми­руется рейтинг, чтобы участники видели свои достижения. А во время прогулок они обсуждают не только количество шагов, но и интересные маршруты.

Ребята также рассматривают возможности проведения различных образовательных мероприя­тий, мастер-классов по технике ходьбы и организации путешест­вий. И очень хотят, чтобы как можно больше людей вступали в сообщество ЗОЖ-единомышленников. Кстати, у клуба «Миллион шагов» уже есть филиал в Актобе, у которого своя очень активная группа в мессенджерах.

Было бы желание

Рауф Ажибаев – заместитель руководителя в частной компании, по профессии врач. Его история ходьбы началась в 2020 году, когда он таким образом пытался восстановиться после серьезной болезни.

– Начинал с 20-минутной прогулки вокруг дома, постепенно увеличивал время. Когда случайно увидел эту группу в Facebook, то с удовольствием присоеди­нился, – поделился Рауф. – Участие в группе является­ прекрасной мотивацией для прогресса и поддержания своих результатов на уровне. А еще это приятное общение, обмен локациями, полезные советы и лайфхаки. Очень интересно наблюдать за достижениями одногруппников. Я весьма признателен Дмитрию за его работу в группе, модерацию, организацию совместных прогулок и интересные материа­лы, которыми он делится!

Еще одна активистка клуба «Миллион шагов» – Марал Кыдырбаева. Все свои 48 лет она дружит со спортом – в юности занималась плаванием и конькобежным спортом, увлекалась танцами. Но с возрастом, появлением детей и серьезной работы все это постепенно отходило на второй план.

– Однако потребность в физической активности у меня была всегда. Тягать железо в тренажерном зале – не мое, не нравится замкнутое пространство. А вот ходьба – другое дело! Особенно люблю ходить в Центральном парке, здесь так удобно, тихо, есть специальные дорожки и, главное, вокруг такие же «включенные» в ЗОЖ люди, как и я, – рассказывает Марал.

В принципе, она всегда предпочитала пройтись, чем проехать. Но последние года три ходит особенно активно. Тем более что дистанционная работа позволяет делать это чаще. Но и любой, даже работающий в офисе человек, по мнению Марал, способен выкроить время для себя, было бы желание.

Для нее это уже полезная привычка, которую она ста­рается привить и троим своим детям. Помогает выработанная за годы службы в органах нацбезопас­ности дисциплина – спать Марал ложится до 23 часов, просы­пается – до пяти утра. Два стакана горячей воды вместо завтрака и пару часов ходьбы. В девять, как и многие, она уже приступает к работе.

– Я хожу много и быстро. Чтобы мотивировать тех, кто ходит мало, я поставила себе цель в этом месяце пройти миллион шагов, в среднем это 33 тысячи в день. Уже ушла вперед по графику и, думаю, даже превышу заявленную цифру, – делится любительница ходьбы. – Недавно мы ездили в Бурабай, где прошагали три маршрута по 50 тысяч шагов в день. Общаемся мы не только в рамках сообщества, но и можем провести время в неформальной обстановке, например, выпить вместе кофе. Но чаще все-таки мы ходим. Кто-то хочет похудеть, кто-то делает это по предписанию врача. А я просто люблю ходить, мне это доставляет удовольствие. Вот есть же выражение «любовь к себе». Для меня ходить – значит любить себя и быть свободной. Именно этого многие и хотят от жизни. Поэтому я и призываю – просто встань и иди!

#Спорт #ЗОЖ #ходьба #увлечение #Миллион шагов

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