Honda требует отставки главы Nissan ради слияния

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Honda и Nissan планировали объединиться в одного из крупнейших автопроизводителей в мире из-за финансовых проблем последней, но сделка сорвалась

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Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, японский автоконцерн Honda готов возобновить переговоры о поглощении другого автопроизводителя Nissan при условии отставки его гендиректора Макото Учиды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Макото Учида был одним из главных сторонников сделки Honda и Nissan, но в процессе согласования слияния отношения между ним и его коллегой Тосихиро Мибе испортились.

Reuters утверждал, что соглашение не удалось заключить по нескольким причинам. Прежде всего, из-за гордости руководства Nissan и недостаточного беспокойства руководства Nissan своим бедственным положением, а также внезапного решения Honda пересмотреть условия сделки и предложения в адрес Nissan стать дочерней компанией. Несмотря на свое более слабое положение, Nissan требовал равноправного отношения, не хотел закрывать заводы по требованию Honda.

В случае успеха, объем сделки составил бы $58 млрд, а объединенная компания стала бы четвертым производителем машин в мире, отмечает FT.

Учида пожелал продолжить руководить Nissan до следующего года, но в связи с проваленными переговорами на него давит совет директоров, который начал неофициальные обсуждения сроков его ухода.

После срыва сделки Nissan необходимо обеспечить свое дальнейшее существование. Производителю потребуются средства на реструктуризацию и в связи с ростом процентных ставок по кредитам из-за вероятного понижения кредитного рейтинга. Ценные бумаги Nissan сейчас оцениваются S&P как «мусорные».

 

#слияние #Nissan #Honda #автоконцерн

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