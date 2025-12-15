Он обещал депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов и станет первым крайне правым президентом со времен Пиночета

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Крайне правый 59-летний Хосе Антонио Каст от Республиканской партии одержал победу по итогам второго тура выборов президента Чили. Как сообщила в воскресенье, 14 декабря, избирательная комиссия после подсчета 83% голосов, его поддержали порядка 59% избирателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Его основная соперница - член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара - уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.

Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

Родители Каста - Майкл Каст Шинделе и Ольга Рист Хагшпиль - выходцы из Баварии. Отец был лейтенантом вермахта и членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии, бежавшим в Чили во время денацификации Германии в 1950 году.

Выступая с речью после первого тура, Каст заявил: "Мы восстановим нашу родину". Отец девяти детей и убежденный католик - он уже пообещал депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов, в основном венесуэльцев.

Хосе Антонио Каст станет первым представителем крайне правых на посту президента Чили после диктатуры Аугусто Пиночета в 1973-1990 годах.

Каст родился в Сантьяго, изучал право в католическом университете города и занимается политикой уже 30 лет, напомнило агентство AFP. Он выступал за запрет абортов, а также против экстренной контрацепции, разводов, однополых браков и эвтаназии.

Будучи младшим из 10 детей, Каст унаследовал успешный бизнес по производству колбасных изделий от родителей.

В первом туре участвовали 8 кандидатов. Впервые с 2012 года голосование на выборах в Чили было обязательным. Хосе Антонио Каст вступит в должность 11 марта.