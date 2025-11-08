Когда за окном стужа, а в домах тепло, редко кто задумывается о том, кому за это сказать спасибо. Но есть люди, для которых тепло – не просто физическое понятие, а смысл жизни.

фото АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Один из них – Виталий Гафаров, изолировщик ТОО «Петропавловские тепловые сети», человек, который уже пятнадцать лет защищает город от холода. Для него работа – не просто профессия, а призвание. Он не строит дома, не водит поезда, не спасает людей. Он ежедневно обеспечивает нас комфортом. Ведь без изолировщиков, как без щита, тепло от ТЭЦ растворилось бы в земле, не дойдя до наших батарей.

– Изолировщик – это, по сути, теплозащитник, – говорит Виталий. – Моя задача – не дать теплу уйти из тепловых сетей. Мы работаем с материалом, который защищает город от потерь энергии. Главное при этом – правильно организовать процесс, чтобы быстро и качественно устранить повреждения. Самое важное – чтобы люди не остались без тепла.

Работа эта требует выносливости и характера. Погода для Виталия – не фактор, а фон. Мороз, жара, шквальный ветер – все это не повод тормозить и останавливаться. Наоборот, именно в непогоду его работа становится особенно важной.

– Когда за окном минус тридцать, а труба рвется, не думаешь о холоде – думаешь о людях. Тогда азарт берет: получится ли совладать с оборудованием? Пока выигрываем мы, теплоэнергетики, – улыбается он.

Виталий говорит спокойно, без пафоса, но за каждым словом чувствуется внутренняя гордость. Его философия проста: труд ценен не тогда, когда о нем говорят, а когда он приносит пользу.

Самыми радостными моментами Виталий называет человеческую благодарность.

– Когда люди благодарят или просто говорят: «Спасибо, дома тепло», – тогда и понимаешь, что твой труд нужен. Это лучший момент в работе, – делится он сокровенным.

Он не видит в своей профессии рутину, считает ее перспективной.

– Молодым советую учиться у нас, старшего поколения. Потому что это не просто работа – это ответственность за город, – подчеркивает Виталий Гафаров.

Досуг свой наш герой проводит на рыбалке. Отдыхает там, где вода и тишина, где туман стелется над речной гладью.

Такие, как Виталий Гафаров редко попадают на обложки журналов. Они просто делают свое дело – спокойно, честно, надежно. И, может быть, именно благодаря таким людям труда, как Виталий, Петропавловск не остывает – не только в батареях, но и в сердцах.