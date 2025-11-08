Хранитель тепла

Человек труда
Категория логотип
7
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Когда за окном стужа, а в домах тепло, редко кто задумывается о том, кому за это сказать спасибо. Но есть люди, для которых тепло – не просто физическое понятие, а смысл жизни.

фото АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Один из них – Виталий Гафаров, изолировщик ТОО «Петропавловские тепловые сети», человек, который уже пятнадцать лет защищает город от холода. Для него работа – не просто профессия, а призвание. Он не строит дома, не водит поезда, не спасает людей. Он ежедневно обеспечивает нас комфортом. Ведь без изолировщиков, как без щита, тепло от ТЭЦ растворилось бы в земле, не дойдя до наших батарей.

– Изолировщик – это, по сути, теплозащитник, – говорит Виталий. – Моя задача – не дать теплу уйти из тепловых сетей. Мы работаем с материалом, который защищает город от потерь энергии. Главное при этом – правильно организовать процесс, чтобы быстро и качественно устранить повреждения. Самое важное – чтобы люди не остались без тепла.

Работа эта требует выносливости и характера. Погода для Виталия – не фактор, а фон. Мороз, жара, шквальный ветер – все это не повод тормозить и останавливаться. Наоборот, именно в непогоду его работа становится особенно важной.

– Когда за окном минус тридцать, а труба рвется, не думаешь о холоде – думаешь о людях. Тогда азарт берет: получится ли совладать с оборудованием? Пока выигрываем мы, теплоэнергетики, – улыбается он.

Виталий говорит спокойно, без пафоса, но за каждым словом чувствуется внутренняя гордость. Его философия проста: труд ценен не тогда, когда о нем говорят, а когда он приносит пользу.

Самыми радостными моментами Виталий называет человеческую благодарность.

– Когда люди благодарят или просто говорят: «Спасибо, дома тепло», – тогда и понимаешь, что твой труд нужен. Это лучший момент в работе, – делится он сокровенным.

Он не видит в своей профессии рутину, считает ее перспективной.

– Молодым советую учиться у нас, старшего поколения. Потому что это не просто работа – это ответственность за город, – подчеркивает Виталий Гафаров.

Досуг свой наш герой проводит на рыбалке. Отдыхает там, где вода и тишина, где туман стелется над речной гладью.

Такие, как Виталий Гафаров редко попадают на обложки журналов. Они просто делают свое дело – спокойно, честно, надежно. И, может быть, именно благодаря таким людям труда, как Виталий, Петропавловск не остывает – не только в батареях, но и в сердцах.

#регионы #СКО #ТЭЦ #Изолировщик

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Чипсы из нарынкольской картошки
Статистика – гарант открытости и доверия
Качественно новый этап взаимодействия
Вне зоны доступа
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
В аэропорту задержан правонарушитель
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Сделать спорт доступным для каждого
Село и город: путь к умному развитию
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Династия Чернобай посвятила шахте полтора века
Знает повадки огня
Один из тех, кто строит страну
Технологии никогда не заменят полностью труд людей, считают…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]