Идет по городу троллейбус-юбиляр!

По случаю юбилейной даты ТОО «Алматыэлект­ротранс» собрал в троллейбусном парке гостей: ветеранов и нынешних сотрудников предприятия, представителей городских властей, общественных деятелей и горожан, кто на протяжении десятилетий из всех видов транспорта предпочтение отдает именно троллейбусу. Для них были организованы увлекательная экскурсия по музею-троллейбусу, мастер-классы, конкурс на лучший рисунок, лотерея, подготовлено множество приятных сюрпризов.

Выразить признательность сотрудникам «Алматыэлектротранс» приехал заместитель акима Алматы­ Аскар Амрин.

– В рамках Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочной перспективы до 2030 года мы взяли курс на организацию современной модели городской мобильности. Акиматом Алматы разработан мастер-план транспортного каркаса, основная цель которого – предоставить горожанам удобный, быстрый и экологичный общественный транспорт. В этой связи уделяется особое внимание сохранению и развитию троллейбусного парка, – сказал он.

Эти слова вызвали возглас одобрения среди той части гостей праздника, кто тяжело пережил «кончину» еще одного некогда любимого горожанами вида электротранспорта – трамвая...

Современная мировая повестка диктует: транспорт должен быть экологичным, а значит, алматинским троллейбусам быть! И вместе с ветеранами троллейбусного движения, улыбчивыми красавицами-водителями, мастерами техобслуживания мы говорим: встречаемся через двадцать лет на 100-летнем юбилее троллейбуса на том же месте – Ауэзова, 64, в тот же час.