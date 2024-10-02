Идет по городу троллейбус-юбиляр!

Статьи
74
Маргулан Бейсекенов, Алматы

Первые троллейбусные маршруты в молодой столице Казах­стана появились в военном 1944 году. Новенькая модель ЯТБ5 шоколадного цвета курсировала по улице Гоголя. С тех пор прошло 80 лет, маршрут троллейбуса № 1 значительно расширился, но основная его часть по-прежнему пролегает по улице Гоголя. Сегодня на смену старым моделям пришли новые машины с более высоким уровнем комфортности, но неизменным остается одно – любовь алматинцев к этому виду общественного транспорта.

фото Юрия Беккера

По случаю юбилейной даты ТОО «Алматыэлект­ротранс» собрал в троллейбусном парке гостей: ветеранов и нынешних сотрудников предприятия, представителей городских властей, общественных деятелей и горожан, кто на протяжении десятилетий из всех видов транспорта предпочтение отдает именно троллейбусу. Для них были организованы увлекательная экскурсия по музею-троллейбусу, мастер-классы, конкурс на лучший рисунок, лотерея, подготовлено множество приятных сюрпризов.

Выразить признательность сотрудникам «Алматыэлектротранс» приехал заместитель акима Алматы­ Аскар Амрин.

– В рамках Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочной перспективы до 2030 года мы взяли курс на организацию современной модели городской мобильности. Акиматом Алматы разработан мастер-план транспортного каркаса, основная цель которого – предоставить горожанам удобный, быстрый и экологичный общественный транспорт. В этой связи уделяется особое внимание сохранению и развитию троллейбусного парка, – сказал он.

Эти слова вызвали возглас одобрения среди той части гостей праздника, кто тяжело пережил «кончину» еще одного некогда любимого горожанами вида электротранспорта – трамвая...

Современная мировая повестка диктует: транспорт должен быть экологичным, а значит, алматинским троллейбусам быть! И вместе с ветеранами троллейбусного движения, улыбчивыми красавицами-водителями, мастерами техобслуживания мы говорим: встречаемся через двадцать лет на 100-летнем юбилее троллейбуса на том же месте – Ауэзова, 64, в тот же час.

#Алматы #юбилей #троллейбусный парк #троллейбус

Популярное

Все
Золотой человек в Китае
Цена родительской беспечности
Путь к «зеленому» будущему
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Матчи пройдут в Линце и Алматы
Досрочно снять пенсионные накопления обещали жителям юга
Идет по городу троллейбус-юбиляр!
Спасибо, ребята!
Черепашки вне закона
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к летальному исходу
Безбарьерная среда с… бордюрами
Вознаграждение в обмен на оружие
Сохранить чистоту языка
На дорогах – недоучки
Семь сел остались без жителей
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Астанинское дежавю
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Новые звезды «Үркер-2024»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

На дорогах – недоучки
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к л…
Спасибо, ребята!
Матчи пройдут в Линце и Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]