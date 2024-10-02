Идет по городу троллейбус-юбиляр!
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Маргулан Бейсекенов, Алматы
Первые троллейбусные маршруты в молодой столице Казахстана появились в военном 1944 году. Новенькая модель ЯТБ5 шоколадного цвета курсировала по улице Гоголя. С тех пор прошло 80 лет, маршрут троллейбуса № 1 значительно расширился, но основная его часть по-прежнему пролегает по улице Гоголя. Сегодня на смену старым моделям пришли новые машины с более высоким уровнем комфортности, но неизменным остается одно – любовь алматинцев к этому виду общественного транспорта.