Идет подготовка к государственному визиту Общество 16 августа 2025 г. 2:00 4 В октябре может состояться государственный визит в Казахстан Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил советник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По его словам, данный вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть. «В прошлом году состоялся государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Лидеры двух стран подписали важные документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепившие союзнические отношения двух государств», – также напомнил пресс-секретарь Президента. #визит #Азербайджан #Руслан Желдибай