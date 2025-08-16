По его словам, данный вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть.

«В прошлом году состоялся государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Лидеры двух стран подписали важные документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегичес­кого партнерства и укрепившие союзничес­кие отношения двух государств», – также напомнил пресс-секретарь Президента.