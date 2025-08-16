Идет подготовка к государственному визиту

Общество
В октябре может состояться государственный визит в Казахстан Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил советник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, данный вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть.

«В прошлом году состоялся государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Лидеры двух стран подписали важные документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегичес­кого партнерства и укрепившие союзничес­кие отношения двух государств», – также напомнил пресс-секретарь Президента.

