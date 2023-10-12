Играли с огнем: двоих детей спасли в Шымкенте

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Шымкентские пожарные спасли двоих детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС города

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Толеметова Абайского района в ДЧС Шымкента поступило 10 октября в 16:02.

Туда оперативно выехали 37 огнеборцев и 7 единиц техники.

На балконе одной из квартир горели предметы домашнего обихода, дом окутало черным дымом.

Огнеборцы локализовали пожар уже в 16:20 и через 4 минуты полностью потушили его.

«Самое главное – старшие пожарные ПЧ №5 Марат Алипбаев и Арман Махмут обнаружили двух 4- и 5-летних малышей в окутанной густым дымом квартире, быстро вынесли в безопасное место и передали скорой помощи.

По предварительной версии, дети играли с огнем, что вызвало возгорание.

Благодаря оперативному реагированию и профессиональным действиям шымкентских пожарных удалось избежать трагедии», – отметили в ДЧС.

 

 

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