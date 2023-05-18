Игры предков Статьи 18 мая 2023 г. 0:30 46 Дмитрий Норкин Главное спортивное ведомство страны назвало пять самых популярных национальных видов спорта в Казахстане. фото из архива "КП" На пятом месте расположилась байга – самый распространенный конный вид спорта среди населения. Сегодня в стране действуют 753 кружка по подготовке наездников. В них около 21 тыс. детей познают тонкости езды на лошадях. Четвертое место досталось асық ату – одной из старейших казахских национальных игр. Она развивает у детей ловкость, скорость и меткость. В Казахстане 2 237 кружков по асық ату. В них этим национальным видом спорта занимаются более 77 тыс. человек. Третьим по популярности стал көкпар, который по праву является одним из ведущих национальных видов спорта как по числу зрителей, так и по количеству участников. В стране этой дисциплиной занимаются более 78 тыс. человек. Есть 916 кружков, в которых они тренируются и оттачивают навыки. В народе всегда очень популярны боевые виды спорта. Лидирующие позиции среди них по числу участников и болельщиков занимает қазақ күресі. На сегодняшний день в стране функционируют 4 427 кружков этого вида единоборств. В них систематически занимаются около 159 тыс. человек. И, наконец, самым популярным национальным видом спорта в стране является тоғызқұмалақ. Интеллектуальная игра, развивающая мышление и смекалку, доступна всем независимо от возраста. В Казахстане насчитывается 6 856 кружков по тоғызқұмалақ. В них регулярно занимаются около 207 тыс. человек. Отметим, что в 2022 году количество казахстанцев, систематически занимающихся национальными видами спорта, превысило 580 тыс. человек. Число кружков достигло 16 555. #Спорт #байга #национальные виды спорта #қазақ күресі #асық ату #көкпар #тоғызқұмалақ #игры предков