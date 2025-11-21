ИИ для предпринимателей: как цифровой бизнес-помощник выбирает лучшие локации для старта

Искусственный интеллект
117

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации Министерства финансов является повышение удобства и доступности государственных сервисов для населения и бизнеса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На протяжении многих лет пользователи взаимодействовали с разрозненными порталами: для участия в госзакупках, выписки электронных счетов-фактур, подачи налоговых и таможенных деклараций, оплаты налогов и сдачи финансовой отчётности. Каждый сервис существовал отдельно, что усложняло навигацию и увеличивало временные затраты пользователей.

В 2024 году Министерство приступило к масштабному обновлению фронтальной части своих цифровых систем. Это стало отправной точкой для создания унифицированной, понятной и удобной цифровой среды, где все сервисы работают в едином логическом пространстве и отвечают современным требованиям открытости и узнаваемости государства.

Ключевым шагом на пути унификации стало создание Единого личного кабинета. Сегодня эта платформа запущена в опытную эксплуатацию и уже объединяет основные государственные сервисы Министерства финансов.
Через Единый личный кабинет пользователи могут:

  • участвовать в государственных закупках;
  • сдавать налоговые и таможенные декларации;
  • выписывать счета-фактуры;
  • оплачивать налоги;
  • сдавать финансовую отчётность.

Таким образом, пользователь получает единый интерфейс для всех ключевых финансовых и отчётных процессов, что значительно сокращает время взаимодействия с государственными органами и снижает административную нагрузку.

Параллельно министерство развивает направление искусственного интеллекта. Одним из перспективных решений является ИИ бизнес-помощник, который сейчас проходит обучающий этап. Это инструмент, созданный для поддержки предпринимателей на всех стадиях: от идеи до запуска бизнеса.

Первой ключевой функциональностью помощника станет выбор оптимальной локации для открытия объекта. Правильно выбранная точка один из важнейших факторов успеха бизнеса: она определяет уровень продаж, конкурентное окружение и будущие операционные расходы. Неверный выбор может привести к снижению выручки, неоправданной конкуренции и увеличению затрат.

ИИ-помощник интегрирован с государственными информационными ресурсами и анализирует широкий набор достоверных данных: экономическую активность районов, структуру спроса, уровень занятости, конкурентную среду, динамику развития отраслей. На основе этих данных алгоритмы прогнозируют потенциальную выручку, рентабельность и риски, формируя готовые рекомендации по каждой локации.

Использование такого инструмента существенно повышает качество предпринимательских решений, помогает избежать ошибок на старте и формирует новый стандарт данных-ориентированного подхода в МСБ.

Следующим этапом цифровой модернизации станет внедрение проактивного обслуживания. По мере накопления больших данных государственные системы смогут автоматически выявлять потребности предпринимателей и предлагать им релевантные меры государственной поддержки, льготные программы и важные уведомления. Это позволит перейти от модели «пользователь ищет услугу» к модели «услуга сама находит пользователя».

Объединение государственных сервисов, запуск Единого личного кабинета и развитие ИИ-решений формируют новую цифровую экосистему Казахстана. Она делает взаимодействие с государством удобным, быстрым и технологичным, а предпринимателям предоставляет инструменты для уверенного и осознанного роста.

