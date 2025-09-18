Пути решения актуальных проблем современности обсуждали наряду с молодыми религиозными лидерами представители молодёжных движений, учёные, активисты, эксперты в области устойчивого развития, информационных технологий, культуры и коммуникаций со всего мира

Фото: пресс-служба Сената

В Астане под эгидой Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялся II Форум молодых религиозных лидеров под девизом «Молодёжь за мирное сосуществование: синергия во имя будущего», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая работу форума, председатель Сената, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев напомнил, что I Форум, состоявшийся год назад, наглядно продемонстрировал, насколько важно участие молодых лидеров в решении глобальных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество.

«Как подчеркивает Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в трудные времена мы должны строить мосты, а не стены. Это осознанный выбор нашего народа. Мы с вами живём в сложную эпоху беспрецедентных противоречий. Сталкиваемся с разрушительными последствиями глобального изменения климата и экологических катастроф, в то время как непрекращающиеся войны и конфликты грозят поглотить планету. Поэтому человечество остро нуждается в новых идеях и подходах для решения насущных задач нашего времени. И именно вам, молодым лидерам, предстоит противостоять самым сложным проблемам XXI века. Этого можно достичь только посредством открытого, честного и основанного на доверии диалога. Казахстан последовательно продвигает принципы мирного сосуществования и уважения к культурному разнообразию, понимая, что прочная международная стабильность невозможна без взаимного доверия», – сказал руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в своем обращении.

Участники сошлись во мнении, что в условиях растущих противоречий, конфликтов и потребности в новой системе международной безопасности особенно важна роль молодежи, как гарантов устойчивого развития, и духовной дипломатии – проводника между культурами и религиями, а также для объединения усилий в борьбе с глобальными вызовами. Также было отмечено, что в условиях нарастающей поляризации, религиозной нетерпимости и социальных противоречий роль молодежи как носителя созидательной повестки приобретает стратегическое значение.

Деловая программа Форума включала пленарную сессию и сессию Forum-talks, где были представлены доклады участников, посвященные роли молодежи в укреплении мира и межрелигиозного диалога. В своих докладах спикеры затронули тему роли молодого поколения в построении прочных мостов между различными конфессиями, а также подчеркнули важность межкультурных ценностей для укрепления взаимопонимания и гармонии в современном мире.

В завершение Форума был представлен проект итогового коммюнике «Молодежь за мирное сосуществование», в котором подчеркивается важная роль межконфессионального диалога в преодолении глобальных вызовов современности. Молодые лидеры выразили готовность направить свои усилия на построение будущего, основанного на принципах терпимости, справедливости и сотрудничества. В документе также отражена приверженность идеалам взаимопонимания, милосердия и солидарности между народами и религиями.

Проведение II Форума молодых религиозных лидеров стало доказательством высокой значимости молодежного участия в деятельности Съезда и глобальной межрелигиозной повестке, а его итоги подтвердили важную роль этой площадки как инструмента духовной дипломатии, способного содействовать формированию инклюзивного, мирного и устойчивого общества.

Отметим, три года назад, на заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Глава государства предложил разработать новые методы взаимодействия, нацеленные на совершенствование его деятельности. Данная инициатива была единогласно поддержана делегатами. В этой связи возникла идея проведения Форума молодых религиозных лидеров, как символ нового взгляда, современных решений и ответ на растущие глобальные проблемы.