ИИ научился распознавать эмоции животных

По снимкам их морд, менее чем за секунду, нейросеть распознаёт, что они ощущают в реальном времени

Фото: скриншот видео / 24.kz

Искусственный интеллект научился распознавать эмоции животных. Система под названием Intellipig может распознать у них боль, недомогание и стресс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Алгоритм разработали британские учёные Университета Западной Англии. Пока его протестировали на свиньях.

Перед тем, как животные подойдут к корму, камера делает снимки их морд, и менее чем за секунду нейросеть распознаёт, что они ощущают, в режиме реального времени.

Информация о состоянии свиней автоматически поступает фермерам на смартфон или компьютер в виде уведомлений.

Специалисты считают, что технология поможет повысить качество ветеринарной диагностики в будущем.