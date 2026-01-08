ИИ-тренера разработали студенты из Актобе

Разработкой заинтересовались представители предприятия, которое производит спортивное оборудование

Актюбинские студенты вместе с преподавателем создали тренера на основе искусственного интеллекта. Программа автоматически анализирует технику выполнения упражнений, выявляет ошибки и с помощью голосового помощника даёт рекомендации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Искусственный интеллект может выступать в роли персонального помощника в спортивном зале или во время выполнения упражнений дома. Разработанная программа предназначена для индивидуальных занятий спортом. Она позволяет следить за тем, правильно ли идёт тренировочный процесс.

– Наводим камеру на человека, она смотрит на правильную технику, и, получается, считывает. Если правильная техника – засчитывает тебе упражнение. Если неправильная, то через голосового помощника начинает давать рекомендации, - пояснил студент АРУ имени К.Жубанова Кирилл Пилипенко.

С помощью программы можно также составить индивидуальный план тренировок. Для этого необходимо ответить на вопросы о том, сколько времени пользователь готов уделять упражнениям и какая у него цель, к примеру, избавиться от лишнего веса или заняться спортом на профессиональном уровне.

– Программа разрабатывается в трёх вариантах. Первый – профессиональный, он интегрирован в тренажёрный комплекс и с помощью камеры обеспечивает высокую точность распознавания движений. Второй вариант предполагает использование планшета, установленного перед пользователем, и предназначен для массового применения. Мобильная версия представляет собой приложение для смартфона, который крепится к тренажёру с помощью специального держателя, - рассказал доцент кафедры информатики и информационных технологий Адилжан Кереев.

Прежде чем приступить к тренировкам, любители спорта смогут посмотреть видеоуроки и получить необходимые знания.

Разработкой заинтересовались представители предприятия, которое производит спортивное оборудование. Руководитель производства говорит, что особенно полезна помощь тренера AI будет новичкам.

– Есть проблема: чтобы её решить, надо какое-то решение придумать. То есть, исходя из травм, которые люди получают из-за незнания, как сделать то или иное упражнение, мы пришли к выводу, что нужно сделать умный тренажёр. Этот тренажёр будет помогать людям, которые не знают, как правильно подтягиваться, - отметил руководитель предприятия Дмитрий Улитин.

В целом на разработку программы ушло около полугода. А представить готовый продукт на рынке планируют уже этой осенью.

 

