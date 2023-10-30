Илон Маск планирует превратить соцсеть Х в сайт знакомств

Технологии
138

Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х в сайт знакомств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: kazpravda.kz

Американский миллиардер и владелец социальной сети X (бывш. Twitter) Илон Маск планирует сделать сайт знакомств и цифровой банк, сообщает портал Business Insider.

«В формате видеоконференции прошло собрание с участием гендиректора компании Линды Яккарино и Илона Маска. В ходе собрания Маск заявил, что в 2024 году соцсеть X станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком», — говорится в публикации.

Ранее, 19 сентября, Маск заявил, что его социальная сеть Х планирует запустить ежемесячную платную подписку. Он не уточнил, сколько будет стоить нововведение и какие функции приложения не будут доступны без подписки.

#соцсети #Маск #Илон

Популярное

Все
В Казахстане посчитали население
Нужны ли печатные СМИ?
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
На службе в казахстанской полиции сейчас состоят около 700 служебных собак
«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился
Турция отмечает 100-летие основания республики
Строительство АЭС: за или против?
И снова взрыв
Мирный атом спасает жизни
Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Казахстан завершил выступление на 4-х Азиатских параиграх, завоевав 41 медаль
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Принцип для всех един
«Балдырған» и его друзья
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
Непреднамеренное... убийство
Защищая права ребенка
Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане
Скорая помощь насмерть сбила мужчину в Талдыкоргане
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Современное рабство
В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти
Школам не хватает учеников
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана
Министра обороны Китая сняли с должности
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр

Читайте также

Первая почтовая криптомарка выпущена в Германии
Новая функция появилась в Twitter
КНР запустила пилотируемый корабль “Шэньчжоу-17”
Google планирует проложить интернет-кабели к островам в Тих…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]