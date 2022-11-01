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В мире

Илон Маск распустил совет директоров Twitter и стал единоличным главой компании

Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения данной компании 27 октября. Об этом говорится в документах, размещенных в понедельник, 31 октября, в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть", - уточняется в одном из документов.

Сооснователь соцсети Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании. В настоящее время он владеет чуть более 18 млн акций, общая рыночная стоимость которых составляет порядка $1 млрд.

Ранее сообщалось, что сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Информации о том, кто остался в совете директоров, пока не приводится.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей.

Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

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