Имеет стратегическую важность – Жанарбек Ашимжан о предоставлении конституционного статуса Народному Совету

Конституционная реформа
118

Формирование нового общественного договора, основанного на взаимном доверии между властью и обществом, опирается на национальный принцип «Советоваться – значит не ошибиться».

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Также на общественное обсуждение выносится задача коренного обновления содержания и архитектуры государственного управления. Об этом на пятом заседании Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан, сообщает Kazpravda.kz 

«Решения, принятые в последние годы, системно служат достижению этой цели. В частности, за счёт отказа от существовавших ранее президентских квот мы взяли курс на усиление самостоятельности представительной власти и реальную демократизацию политической системы. Если исходить из политического принципа «Там, где есть баланс, есть и стабильность», то реформы укрепили равновесие между ветвями власти и сформировали новый этап институционального развития», – отметил он.

По словам депутата Мажилиса, логичным продолжением этой линии стало вынесение на повестку дня вопроса о расширении полномочий Курултая. Предоставление Курултаю права участвовать в формировании Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии не только повысит независимость этих институтов, но и усилит их ответственность перед народом.

«Именно в этом контексте становится очевидной значимость института Народного совета, который мы сегодня обсуждаем. Народный совет – это не просто консультативная площадка, а институциональное выражение нового социального договора между государством и обществом. Известно, что государственные институты действуют в рамках установленных регламентов. Масштабность Народного совета заключается в том, чтобы объединять на одной площадке накопленные предложения, мнения и взгляды и превращать сказанное не в слова в конкретные механизмы», – сказал Ашимжан.

По его мнению, стратегически важно придать конституционную основу Народному совету, который учитывает интересы всех этносов. Халық кеңесі – Народный совет должен служить интересам единого народа Казахстана и быть способен разрабатывать профессиональные предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия и национальных ценностей. Кроме того, наделение его правом законодательной инициативы и внесения предложений о проведении референдума повысит институциональную устойчивость системы управления.

«Предлагаемые нами изменения – это долгосрочные инвестиции в стабильность государства. Это решения, направленные на предупреждение будущих кризисов, укрепление доверия между обществом и властью и формирование новой архитектуры государственного управления. Наш мудрый народ говорит: «Дело, начатое с умом, будет прочным». В этом смысле Народный совет – устойчивая политическая структура, основанная на разуме и ответственности. Он открывает путь к качественно новому уровню политической культуры в Казахстане», – резюмировал депутат.

#реформа #конституция

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Экспонат из Книги Гиннесса
Искусство, которое лечит
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Расширяя образовательные горизонты
Без отрыва от производства
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
У защитников природы всегда много дел
Учет животных: выявлены расхождения
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Под контролем – долгострой
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Воинской части – 65 лет
Из школьников – в исследователи
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Считаю уместным рассмотреть вопрос о новой Конституции – Ма…
Министр юстиции: поправки затрагивают более 80% Конституции…
Сенатор Бекназаров заявил, что конституционная реформа обес…
Кардинально изменится конституционный строй, расширятся пра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]