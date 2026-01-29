Формирование нового общественного договора, основанного на взаимном доверии между властью и обществом, опирается на национальный принцип «Советоваться – значит не ошибиться».

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Также на общественное обсуждение выносится задача коренного обновления содержания и архитектуры государственного управления. Об этом на пятом заседании Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан, сообщает Kazpravda.kz

«Решения, принятые в последние годы, системно служат достижению этой цели. В частности, за счёт отказа от существовавших ранее президентских квот мы взяли курс на усиление самостоятельности представительной власти и реальную демократизацию политической системы. Если исходить из политического принципа «Там, где есть баланс, есть и стабильность», то реформы укрепили равновесие между ветвями власти и сформировали новый этап институционального развития», – отметил он.

По словам депутата Мажилиса, логичным продолжением этой линии стало вынесение на повестку дня вопроса о расширении полномочий Курултая. Предоставление Курултаю права участвовать в формировании Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии не только повысит независимость этих институтов, но и усилит их ответственность перед народом.

«Именно в этом контексте становится очевидной значимость института Народного совета, который мы сегодня обсуждаем. Народный совет – это не просто консультативная площадка, а институциональное выражение нового социального договора между государством и обществом. Известно, что государственные институты действуют в рамках установленных регламентов. Масштабность Народного совета заключается в том, чтобы объединять на одной площадке накопленные предложения, мнения и взгляды и превращать сказанное не в слова в конкретные механизмы», – сказал Ашимжан.

По его мнению, стратегически важно придать конституционную основу Народному совету, который учитывает интересы всех этносов. Халық кеңесі – Народный совет должен служить интересам единого народа Казахстана и быть способен разрабатывать профессиональные предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия и национальных ценностей. Кроме того, наделение его правом законодательной инициативы и внесения предложений о проведении референдума повысит институциональную устойчивость системы управления.