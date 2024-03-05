Импорт в Казахстан цветов составил 61 млн долларов

Из каких стран Казахстан импортирует цветы, рассказали в Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz

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Сообщается, что за январь-декабрь прошлого года Казахстан импортировал 8 278 тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 61 млн долларов.

Для сравнения - в 2022 году импорт цветов в денежном выражении составил более 46 млн долларов (6 832 тонны).



В прошлом году цветы были ввезены из 52 стран мира, в основном из стран Европы, Южной Америки и Африки.

Крупнейшими поставщиками цветов в 2023 году стали: Эквадор – 4 913 тонн, Нидерланды – 1 633 тонны, Кения – 635 тонн и Колумбия – 488 тонн.

Аналитики подсчитали, что цветы в РК подорожали на 8% за год.

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