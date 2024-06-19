Имущество МЦПС «Хоргос» вернули государству

Установлено, что в 2018 году за 90 млн тенге реализован багажный терминал Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», площадью более 900 квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото иллюстративное: facebook.com/mcpskhorgos/

В последующем, в 2023 году, заключен дополнительный договор купли-продажи на временное пользование земельным участком под ним, площадью 1,9 га, на сумму 500 тысяч тенге.

«Однако, правила реализации имущества сторонами не были соблюдены, оценка имущества проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов. Более того, отчуждение земельного участка произведено спустя 4 года после реализации здания. В этой связи, для возврата указанных активов в государственную собственность прокуроры обратились в суд», - говорится в сообщении.

В марте вступило в силу решение специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу, исковые требования удовлетворены, договоры признаны недействительными.

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» - это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств.