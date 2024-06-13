Имущество на 6 млрд тенге вернули государству прокуроры после проверки армии

С начала года органы военной прокуратуры добились возврата государству имущества на сумму более 6 миллиардов тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, Верховным cудом по иску главного военного прокурора возвращен оборонный объект Министерства обороны стоимостью более 5 миллиардов тенге.

«Имущественный комплекс, состоящий из десяти складов, двух административных зданий, двух производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица. Идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны», - проинформировали в главной военной прокуратуре.

Также, по актам надзора армии возвращены 22 земельных участка стоимостью 180 миллионов тенге.

Кроме того, находившиеся в незаконном владении свыше 25 лет более 200 служебных квартир общей стоимостью 400 миллионов тенге поставлены на государственный баланс, которые будут распределены военнослужащим, нуждающимся в жилье, добавили в пресс-службе.