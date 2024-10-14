Индивидуальная карта развития дошкольников перешла в цифровой формат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Манара Адамова рассказала об автоматизации индивидуальной карты развития ребенка предшкольного возраста, которая позволяет отслеживать развитие и сформированность навыков детей, сообщает Kazpravda.kz

«Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста позволяет нам глубже понять потребности каждого ребенка и подготовить его к успешному началу обучения в школе. В карте отражаются все важные аспекты развития: физическое состояние, коммуникативные, познавательные, интеллектуальные, творческие, исследовательские и социально-эмоциональные навыки, которые формируются в процессе освоения Типовой учебной программы. Такой систематический подход обеспечивает более качественное образование и способствует успешной адаптации детей в начальной школе», – отметила глава департамента.

Спикер отметила, что карта переведена в цифровой формат и интегрирована с Национальной образовательной базой данных, что позволяет передавать информацию в школы и обеспечивает плавный переход между дошкольным и начальным образованием.

Это нововведение станет важным инструментом для учителей начальных классов в дальнейшем освоении детьми школьной программы, добавила Адамова.