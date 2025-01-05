Как выросли цены на товары и услуги в 2024 году

В 2024 году инфляция в стране замедлилась, но цены на ключевые товары и услуги продолжают расти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тарифы на коммунальные услуги, технику и продукты питания значительно увеличились, а разница между регионами все более заметна.

Несмотря на высокие темпы роста цен в 2023 году (9,8%), инфляция в 2024 году немного замедлилась до 8,6%, что дает определенные надежды на стабилизацию экономической ситуации.

В некоторых сферах наблюдаются значительные повышения тарифов. Например, стоимость холодной воды увеличилась на 43,1%, а за сотовую связь потребители стали платить на 27% больше. Это может оказать существенное влияние на повседневные расходы населения.

Цены на электронные устройства, такие как ноутбуки и планшеты, выросли очень резко — на 67,3% и 45,7% соответственно. Это, возможно, связано с глобальными проблемами в цепочках поставок и изменениями в спросе.

Среди продуктов питания наибольший рост цен наблюдается на картофель (+37,7%), сладкий перец (+25,5%) и помидоры (+20,3%), в то время как цены на такие продукты, как гречка (-21,4%) и сахар (-3,2%), снизились.

Инфляция в Астане значительно выше, чем в других регионах страны, составив 10,7% — на 2,1 процентного пункта больше, чем в среднем по стране. В то же время в Алматинской области инфляция оказалась одной из самых низких — 6,6%.

Эти данные подчеркивают необходимость внимательного подхода к планированию бюджета, особенно в условиях резких колебаний цен и тарифов на базовые услуги и товары.