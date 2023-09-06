S&P спрогнозировало уровень инфляции в 2023 году

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Аналитики S&P прогнозируют, что в 2023 году инфляция составит в среднем 14%, c замедлением до 5% к 2026 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НБ РК.

Сообщается, что рейтинговое агентство S&P опубликовало обновленный обзор по Казахстану в рамках анализа суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан. Кредитный рейтинг на уровне «BBB-», прогноз – «стабильный» не изменился.

S&P отмечает, что стабильность прогноза объясняется сохранением значительных внешних резервов и низким уровнем государственного долга.

«Эти факторы обеспечивают устойчивость, достаточную для предотвращения последствий возможной реализации внешних рисков. Согласно прогнозам S&P, по итогам 2023 года рост экономики ожидается около 5%. Этому будет способствовать рост строительного, торгового, информационно-коммуникационного, транспортного и горнодобывающего секторов. В перспективе средний рост ВВП в период с 2023 по 2026 годы составит около 4%, в результате развития как нефтяного, так и не нефтяного секторов», – говорится в отчете.

Аналитики S&P прогнозируют, что в 2023 году инфляция составит в среднем 14%, c замедлением до 5% к 2026 году, что соответствует целевому уровню Национального Банка.

По мнению S&P, свободно плавающий обменный курс помог экономике адаптироваться к внешним факторам волатильности.

S&P отмечает существенное улучшение качества активов в финансовом секторе Казахстана. Влияние геополитических факторов на экономический рост и банковский сектор страны оценивается как умеренное, риски для финансовой стабильности находятся под контролем.

При этом, значительное снижение экспорта казахстанской нефти в течение длительного времени, увеличение дефицита бюджета, рост нагрузки по обслуживанию государственного долга и другие неблагоприятные факторы могут привести к понижению кредитного рейтинга.

В отчете отмечается, что суверенный рейтинг Казахстана может быть повышен в случае улучшения фискальной политики, что позволит замедлить динамику роста долговой нагрузки и обслуживания долга, и повышения эффективности денежно-кредитной политики, о чем будет свидетельствовать низкий уровень инфляции.