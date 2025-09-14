Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными

Экономика
11

Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части ранее запланированных корректировок и привлечение долгосрочного финансирования, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

В Казахстане предпринимаются меры по сдерживанию инфляции на уровне 10-11% до конца текущего года. Во исполнение поручения правительства комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК ведёт работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года.

Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части ранее запланированных корректировок и привлечение долгосрочного финансирования. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не ожидается, что исключает риск дополнительных повышений.

Особое внимание уделяется производителям социально значимых продовольственных товаров — для них действует сдержанная тарифная политика, предусматривающая льготные условия по сравнению с другими юридическими лицами.

Так как регулируемые коммунальные услуги занимают значительную долю в структуре инфляции, принятые меры позволят сократить их влияние на рост цен.

#цены #инфляция #комуслуги

