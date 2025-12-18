Инфляция замедлилась в одиннадцати регионах Казахстана

Банки и финансы
129
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ноябре годовая инфляция в стране составила 12,4% (в октябре – 12,6%)

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, ускорение – в 5, а сохранение на прежнем уровне – в 4, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк 

По данным главного монетарного регулятора, цены на продовольственные товары в ноябре составили 13,4% в годовом выражении (в октябре – 13,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (17,1%), а минимальный – в г. Алматы (11,2%).

По итогам ноября рост цен на непродовольственные товары составил 11,2% в годовом выражении (в октябре – 11,0%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской и Жетысуской областях (по 13,2%), минимальное – в Западно-Казахстанской области (8,6%).

Темп роста цен на платные услуги в ноябре замедлился до 12,3% в годовом выражении (в октябре – 12,9%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской и Мангистауской области (по 9,4%).

В ноябре рост месячной инфляции по стране составил 0,8%.

#регионы #инфляция #Нацбанк #замедление

