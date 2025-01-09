Информацию о гендиректоре Жусанбаеве прокомментировал АНПЗ

Там считают, что сведения о ведущемся следствии направлены на ущерб репутации завода и его сотрудников

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Атырауский нефтеперерабатывающий завод опроверг начало уголовного дела против генерального директора Галымжана Жусанбаева, сообщает Kazpravda.kz

«Официально сообщаем, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ТОО «Атырауский НПЗ» Галымжана Жусанбаева не соответствует действительности. В настоящее время от «АМОЗ» и его руководства от правоохранительных органов не поступало никаких официальных сообщений или запросов. Информация о ведущемся следствии направлена на ущерб репутации завода и его сотрудников», – говорится в заявлении предприятия.

Там же добавили, что ТОО «АМОЗ» продолжает службу в государственном режиме, честно и строго соблюдая производственные задачи.