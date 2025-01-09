Информацию о гендиректоре Жусанбаеве прокомментировал АНПЗ

Скандалы
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Дана Аменова
корреспондент

Там считают, что сведения о ведущемся следствии направлены на ущерб репутации завода и его сотрудников

Фото: pgca.kz

Атырауский нефтеперерабатывающий завод опроверг начало уголовного дела против генерального директора Галымжана Жусанбаева, сообщает Kazpravda.kz

«Официально сообщаем, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ТОО «Атырауский НПЗ» Галымжана Жусанбаева не соответствует действительности. В настоящее время от «АМОЗ» и его руководства от правоохранительных органов не поступало никаких официальных сообщений или запросов. Информация о ведущемся следствии направлена на ущерб репутации завода и его сотрудников», – говорится в заявлении предприятия.

Там же добавили, что ТОО «АМОЗ» продолжает службу в государственном режиме, честно и строго соблюдая производственные задачи.

«Призываем всех представителей СМИ и издателей не распространять ложную, непроверенную информацию. Такие действия не только вредят обществу, но и вредят деловой репутации компании и благополучию сотрудников. ТОО «АМОЗ» оставляет за собой право обратиться в органы власти с целью привлечения к уголовной ответственности распространителей ложной информации для защиты своих законных интересов в случае дальнейшего распространения ложной информации», – говорится в официальном сообщении.

#расследование #заявление #опровержение #АНПЗ #гендиректор

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