Политолог - о законопроекте «О масс-медиа»: Информационное пространство изменится до неузнаваемости

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По словам эксперта, в век развития инновационных технологий значительно возрастает роль масс-медиа, в том числе СМИ, социальных сетей, мессенджеров, которые отражают информационную повестку дня. Во многом они формируют общественное мнение и распространяют разные точки зрения на события в стране. Информационное пространство изменится до неузнаваемости, у журналистов появится больше свободы в высказывании своих мнений.

Он считает, что сегодня очень важно научиться противостоять откровенной дезинформации «пропагандистским» нарративам благодаря критическому мышлению. Теперь журналисты получили больше возможностей для широкого освещения ряда проблемных вопросов, так как будет отсутствовать излишний формализм и бюрократизм.

Кроме того, будет пересмотрен профессиональный этический кодекс, увеличится объем вещания видеоконтекта на государственном языке.

«По мере развития новых технологий и искусственного интеллекта мы видим, как сложно отличить фейки от правдивых сведений неподготовленным зрителям и читателям. Дезинформация вызывает панику среди населения, чем и пользуются провокаторы. Чрезвычайно важно, что данный законопроект направлен на обеспечение информационной безопасности наших граждан. В новом законопроекте могут рассматриваться понятия «лидеры мнений», а также определяется порядок аккредитации журналистов, регулируются соцсети, вводится порядок регулирования рекламных кампаний с участием блогеров. Фактчекинг – действенный метод не потеряться в потоке информации», — высказал мнение Талгат Калиев.

Спикер подытожил, что если принципы правового регулирования информационной безопасности стоят на защите национальных интересов, то повышается осведомленность и осознанность всех граждан государства.