Политолог - о законопроекте «О масс-медиа»: Информационное пространство изменится до неузнаваемости

Мнения
122
Дана Аменова
Корреспондент

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев поделился своим мнением о законопроекте «О масс-медиа», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ortcom.kz

По словам эксперта, в век развития инновационных технологий значительно возрастает роль масс-медиа, в том числе СМИ, социальных сетей, мессенджеров, которые отражают информационную повестку дня. Во многом они формируют общественное мнение и распространяют разные точки зрения на события в стране. Информационное пространство изменится до неузнаваемости, у журналистов появится больше свободы в высказывании своих мнений.

Он считает, что сегодня очень важно научиться противостоять откровенной дезинформации «пропагандистским» нарративам благодаря критическому мышлению. Теперь журналисты получили больше возможностей для широкого освещения ряда проблемных вопросов, так как будет отсутствовать излишний формализм и бюрократизм.

Кроме того, будет пересмотрен профессиональный этический кодекс, увеличится объем вещания видеоконтекта на государственном языке.

«По мере развития новых технологий и искусственного интеллекта мы видим, как сложно отличить фейки от правдивых сведений неподготовленным зрителям и читателям. Дезинформация вызывает панику среди населения, чем и пользуются провокаторы. Чрезвычайно важно, что данный законопроект направлен на обеспечение информационной безопасности наших граждан.  В новом законопроекте могут рассматриваться понятия «лидеры мнений», а также определяется порядок аккредитации журналистов, регулируются соцсети, вводится порядок регулирования рекламных кампаний с участием блогеров. Фактчекинг – действенный метод не потеряться в потоке информации», —  высказал мнение Талгат Калиев.

Спикер подытожил, что если принципы правового регулирования информационной безопасности стоят на защите национальных интересов, то повышается осведомленность и осознанность всех граждан государства.  

#закон #мнение #масс-медиа #политолог

Популярное

Все
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Плотину на реке Аксай может прорвать
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
Врываясь за пределы реальности...
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Этот закон разрушит архаичные устои и традиции — сенатор
Что нужно для развития науки?
«Издревле к женщине было особое отношение» — сенатор расска…
Законы о защите прав женщин и безопасности детей прокоммент…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]