Уважаемые читатели “Казахстанской правды”!

Доводим до вашего сведения, что вечером 17.03.2022 года на официальном портале газеты Kazpravda.kz некоторые пользователи могли наблюдать неполадки при просмотре новостей: на экране компьютера или мобильного устройства могло появляться изображение российского флага с элементами военной символики.

Данное явление вызвано хакерской атакой на сервис-партнер портала Kazpravda.kz, элементы кода которого были частично встроены в код нашего сайта. В настоящее время данный сервис отключен от портала до выяснения всех обстоятельств произошедшего, работа портала восстановлена в полном объеме.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Интернет-редакция портала Kazpravda.kz