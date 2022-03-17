Общество , Киберугрозы
Информационное сообщение редакции портала Kazpravda.kz
Уважаемые читатели “Казахстанской правды”!
Доводим до вашего сведения, что вечером 17.03.2022 года на официальном портале газеты Kazpravda.kz некоторые пользователи могли наблюдать неполадки при просмотре новостей: на экране компьютера или мобильного устройства могло появляться изображение российского флага с элементами военной символики.
Данное явление вызвано хакерской атакой на сервис-партнер портала Kazpravda.kz, элементы кода которого были частично встроены в код нашего сайта. В настоящее время данный сервис отключен от портала до выяснения всех обстоятельств произошедшего, работа портала восстановлена в полном объеме.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Интернет-редакция портала Kazpravda.kz