Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что пенсионные выплаты за январь 2026 года будут перечислены досрочно в период до 30 декабря 2025 года уже с учетом повышения, не соответствует действительности, заявили в ведомстве, сообщает Kazpravda.kz

"Сообщаем, что выплата пенсий и пособий производится согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь, с учетом индексации, будут перечислены получателям в январе 2026 года. Пенсионные выплаты за декабрь уже произведены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В Минтруда просят граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут сопровождать подобные сообщения, во избежание утечки личных данных.