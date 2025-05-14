Пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай сообщил, что в данное время Сара Назарбаева находится в больнице

Фото: скриншот видео almaty.tv

Сегодня в социальных сетях активно распространялась информация о смерти супруги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С опровержением ложной информации в соцсетях выступил Айдос Укибай, сообщает Kazpravda.kz