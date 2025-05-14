Информацию о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
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Пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай сообщил, что в данное время Сара Назарбаева находится в больнице
Сегодня в социальных сетях активно распространялась информация о смерти супруги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С опровержением ложной информации в соцсетях выступил Айдос Укибай, сообщает Kazpravda.kz
«Отвечая на многочисленные запросы СМИ, сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности», – сказано в публикации.