Информацию об инновационных грантах можно будет получить в столичном ЦОП

Информацию об инновационных грантах теперь можно будет получить в столичном Центре обслуживания предпринимателей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по технологическому развитию (НАТР) холдинга "Байтерек".
О новшестве было сказано на встрече заместителя председателя правления НАТР Омиржана Ташимова и члена совета директоров – независимого директора фонда "Даму" Серикбая Бисекеева.
"По линии НАТР выдаются инновационные гранты по 9 видам. Важно довести информацию до каждого потенциального клиента, разъяснить механизм получения госфинансирования. И для широкого охвата предпринимателей, изобретателей, мы планируем увеличить присутствие в точках, которые посещают наши потенциальные заявители", – отметил Омиржан Ташимов.
Серикбай Бисекеев поддержал инициативу НАТРа, отметив, что фондом "Даму" будет оказана необходимая поддержка для запуска пилотного проекта.