Информштаб независимых наблюдателей приступил к работе в Казахстане

Референдум
140

Сегодня в Алматы состоялся второй брифинг информационного штаба независимых наблюдателей, посвящённый организации работы в период проведения республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Қоғамдық коммуникация орталығы

В ходе брифинга было объявлено о переходе штаба в активную фазу работы. Площадка начнёт функционировать с 14 марта и будет работать на протяжении всего дня референдума, а также до завершения подведения итогов голосования.

Основная задача штаба оперативное информирование граждан и средств массовой информации о ходе голосования, а также формирование объективной информационной картины происходящего. Отдельное внимание будет уделено проверке поступающей информации и предотвращению распространения недостоверных сообщений и фейковых вбросов.

Трансляции работы штаба и информационные включения будут доступны на YouTube-канале Independ.kz. Анонсы, новости и оперативная информация о работе штаба будут публиковаться на официальных страницах Центра общественных коммуникаций города Алматы в социальных сетях.

В рамках брифинга также была представлена информация о составе коалиции независимых наблюдателей. В неё вошли шесть неправительственных организаций, объединяющих более 2,5 тысячи независимых наблюдателей в городе Алматы.

Представители коалиции будут работать и в других регионах страны. В течение дня референдума планируются прямые включения из Астаны, Алматы и Шымкента, а также из более чем десяти регионов Казахстана, что позволит оперативно формировать общенациональную информационную картину происходящего.

Участники брифинга подчеркнули важность ответственного отношения к информации в период проведения референдума и призвали граждан соблюдать закон и порядок, не поддаваться на провокации и получать информацию из проверенных источников.

Также было отмечено, что участие граждан в голосовании является важным элементом демократических процедур, и каждый казахстанец имеет возможность выразить свою гражданскую позицию.

#наблюдатели #штаб #референдум

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
ГМК – курс на консолидацию
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Незыблемая платформа светлого будущего
Детерминированный хаос разума
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников

Читайте также

«Референдум–2026»: важное политическое событие страны в фор…
В ЦКР разъяснили правила «дня тишины» и проведения опросов …
ЦКР: организационная и кадровая подготовка к референдуму за…
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]