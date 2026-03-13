Сегодня в Алматы состоялся второй брифинг информационного штаба независимых наблюдателей, посвящённый организации работы в период проведения республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Қоғамдық коммуникация орталығы

В ходе брифинга было объявлено о переходе штаба в активную фазу работы. Площадка начнёт функционировать с 14 марта и будет работать на протяжении всего дня референдума, а также до завершения подведения итогов голосования.

Основная задача штаба оперативное информирование граждан и средств массовой информации о ходе голосования, а также формирование объективной информационной картины происходящего. Отдельное внимание будет уделено проверке поступающей информации и предотвращению распространения недостоверных сообщений и фейковых вбросов.

Трансляции работы штаба и информационные включения будут доступны на YouTube-канале Independ.kz. Анонсы, новости и оперативная информация о работе штаба будут публиковаться на официальных страницах Центра общественных коммуникаций города Алматы в социальных сетях.

В рамках брифинга также была представлена информация о составе коалиции независимых наблюдателей. В неё вошли шесть неправительственных организаций, объединяющих более 2,5 тысячи независимых наблюдателей в городе Алматы.

Представители коалиции будут работать и в других регионах страны. В течение дня референдума планируются прямые включения из Астаны, Алматы и Шымкента, а также из более чем десяти регионов Казахстана, что позволит оперативно формировать общенациональную информационную картину происходящего.

Участники брифинга подчеркнули важность ответственного отношения к информации в период проведения референдума и призвали граждан соблюдать закон и порядок, не поддаваться на провокации и получать информацию из проверенных источников.

Также было отмечено, что участие граждан в голосовании является важным элементом демократических процедур, и каждый казахстанец имеет возможность выразить свою гражданскую позицию.