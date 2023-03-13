Информсистему субсидирования АПК доработали после жалоб предпринимателей

Правительство, Сельское хозяйство, Технологии
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Во время встречи с вице-премьером предприниматели Шымкента пожаловались на невозможность подать заявки через gosagro.kz. Для решения этой проблемы Серик Жумангарин поручил МСХ доработать информационную систему субсидирования АПК в кратчайшие сроки.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание с участием министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева по вопросам функционирования информационных систем в сфере цифровизации АПК. В частности, было рассмотрено внедрение и наладка единой государственной информационной системы субсидирования (ЕГИСС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Во время встречи с вице-премьером, прошедшей 2 марта этого года, предприниматели Шымкента озвучили жалобы на невозможность подать заявки через gosagro.kz. Для решения этой проблемы Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства доработать информационную систему субсидирования АПК в кратчайшие сроки. По итогам нескольких раундов обсуждений профильного ведомства и сельхозпроизводителей Шымкента фермеры начали процесс подачи заявок в системе.

Система ЕГИСС разработана для оказания государственных услуг по субсидированию предприятий сельхозсектора в электронном формате. Фермеры подают электронные заявки на субсидирование АПК через портал gosagro.kz. Каждой заявке присваивается порядковый номер независимо от наличия бюджета, затем она попадает в «Лист ожидания» до ее рассмотрения. В разделе «Реестр заявок» сельхозпроизводители могут отследить статус поданной заявки.

Портал содержит несколько разделов, самый востребованный из них у аграриев - субсидирование ставок вознаграждения.

По данным МСХ, с момента начала приема заявок в системе, согласно правилам субсидирования фермеры по всей стране  подали 4 391 заявку на общую сумму 24,5 млрд тенге. Одобрено 270 заявок на 1,3 млрд тенге, отклонено 113 заявок на сумму 796,1 млн тенге. Все данные размещены в свободном доступе на портале.

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