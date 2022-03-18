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Инициативы нуждаются в поддержке
Тусупбекова Лаура

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось заседание Сената.
Обращаясь к депутатам, спикер отметил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, озвученном в Парламенте накануне, дал исчерпывающие ответы на волнующие общество вопросы, в том числе касающиеся политической трансформации страны.

– В Послании Глава государства предложил программу комп­лексной модернизации политической системы страны. В частности, была отмечена необходимость усиления роли Пар­ламента. Перед депутатским корпусом стоят большие задачи по реализации модернизационной повестки Президента страны, – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената обратил внимание на то, что в Послании озвучены конкретные предложения по совершенствованию избирательной и партийной систем, а также усилению самостоятельности местных органов власти.

– Важное значение имеют прио­ритеты, обозначенные Главой государства по активизации работы местных исполнительных и представительных органов власти. Президент страны подчерк­нул необходимость повышения роли маслихатов, обеспечения их самостоятельнос­ти. Это важно для укрепления доверия граждан к представительной власти, – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты подчерк­нул, что инициативы Главы государства нуждаются в законодательной поддержке. Поэтому в предстоящий период Сенату необходимо провести системную и комплексную работу по законодательному обеспечению приоритетов, озвученных в Послании.

Уже сегодня сенаторы выезжают в регионы для проведения традиционных встреч с населением. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что темы, обозначенные Главой государства, станут ключевыми для обсуждения во время таких встреч.

– Необходимо в полной мере донести до граждан важность озвученных в Послании приоритетов, реализуемых реформ и принимаемых законов, их реальную пользу. В ходе поездок следует уделить особое внимание актуальным вопросам регионов, выслушать мнения и предложения населения, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания, согласно повестке, сенаторы ратифицировали Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, разработка данного соглашения была вызвана необходимостью создания правовых основ для обмена такой информацией между компетентными органами государств СНГ.

– Ратификация соглашения позволит получать сведения из стран Содружества о наличии или отсутствии гражданства; выданных документах, удостоверяю­щих личность; лиц, состоящих на миграционном учете; выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах; недвижимом имуществе либо обязательств имущественного характера; привлечении к уголовной или административной ответственности. Это особенно актуально в рамках проводимой работы по выявлению фактов двойного гражданства, – пояснил Марат Кожаев.

Кроме того, соглашением создаются дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране; установления местопроживания человека за границей. При этом сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного или уголовного правонарушения могут быть использованы в рамках оказания правовой помощи.

Истребование данной информации уполномоченными органами будет осуществлено посредством направления запросов. При этом сроки предоставления ответов не могут превышать двух месяцев со дня его получения.

Наряду с этим соглашением определены условия конфиденциальности и ограничения в использовании информации, а также основания для отказа в предоставлении сведений.

– Ратификация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия компетентных органов стран СНГ. Проект закона ратификации согласован со всеми заинтересованными госорганами. Его принятие не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат, – считает зам­министра МВД.

Сенаторы поддержали соглашение, и, как отметил сенатор Андрей Лукин, его ратификация важна еще и потому, что им предусмат­ривается возможность принятия документа без легализации или иной формы заверения.

– Безусловно, данная норма и соглашение в целом поспособствует эффективному сотрудничеству стран СНГ по обмену информацией в области персональных данных, – сказал депутат.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Нуржан Нурсипатов предложил провести комплексный анализ нынешней системы аутсорсинга в Вооруженных силах страны, отметив риски в оперативнос­ти и качестве оказания услуг в ­экстренных ситуациях.

Необходимость комплексного подхода в решении проблем моногородов страны, в том числе города Кульсары, озвучил Гумар Дюсембаев.

Мурат Бактиярулы подчерк­нул необходимость внесения изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании» для защиты прав работников ряда предприятий, занимающихся разработкой недр в Кызылординской области.

Проблемой высокого травматизма и гибели людей на дорогах страны обеспокоена Акмарал Альназарова. Она предложила рассмотреть ряд мер, направленных на исправление этой ситуации.

Бакытжан Жумагулов поднял вопросы необходимости дальнейшего продвижения национальных ценностей и воспитания молодежи в духе нравственности и трудолюбия.

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