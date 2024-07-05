Иностранец организовал поставку наркотиков в Казахстан

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Департаментами КНБ по Кызылординской и Мангистауской областям при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств из ближневосточного региона в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: KНБ РК

Так, 21 июня при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны двое граждан Казахстана. В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 тысяч долларов и более 4 млн тенге.

В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

#КНБ #криминал #наркотики

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