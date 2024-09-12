Иностранные гости говорят об Играх кочевников

фото Игоря Бургандинова, Алибека Байшуленова

В атмосфере дружелюбия Михаил Цыванюк, представитель делегации из Польши: – Жаль, что не смог побывать на открытии Всемирных игр кочевников, но и без того увидел здесь очень много интересного. Астана – культурный город со своими уникальными достопримечательностями. Спасибо организаторам, они создали для участников и гостей масштабного события прекрасную атмосферу дружелюбия. Ваша столица современная, чистая. Здесь живут открытые и отзывчивые люди, а казахская национальная кухня – это вообще супер!

И седло, и камча, и борик Йожеф Шпир, представитель делегации из Румынии: – Я приехал из венгерского региона Северной Трансильвании. В нашей объединенной команде 50 человек. Участвую в соревнованиях по стрельбе из лука. На днях с друзьями побывали в этноауле, где на восточном базаре приобрели сувениры и предметы быта кочевников. У вас очень богатый выбор товаров. Здесь можно купить все что угодно: и седло, и камчу, и чапан, и борик, и многое другое. А главное – все эти товары сделаны руками мастеров-ремес­ленников.

Все проходит просто прекрасно! Церинг Ангчок Галума, представитель делегации из Малого Тибета: – Я приехал на Всемирные игры кочевников в качестве спортсмена из исторической и географической области Индии Ладакх. Она находится в Центральной Азии и населена народами индо­европейского и тибетского происхождения. Этот регион еще называют Малым Тибетом. В древности через него проходил Великий шелковый путь. Наша команда состоит из пяти человек. Побывал на открытии Всемирных игр кочевников. Все прошло просто прекрасно. Очень понравилась и Астана. Это красивый город, здесь очень чисто, а главное – тут живут добродушные и гостеприимные люди. И конечно, приятно, что к нам проявляют много внимания. Люди подходят и просят сфотографироваться вместе с нами. Это поднимает настроение. Масштабный формат

Сейтмурат Менгельс, представитель из Монголии: – Я этнический казах, приехал сюда для участия в состязаниях по теңге ілу. Кстати, мы большой делегацией принимали участие и в параде открытия Всемирных игр кочевников. Оно прошло замечательно! Вообще я думаю, что такие игры и национальные виды спорта кочевников нужно больше популя­ризировать, причем именно в подобном масштабном формате. Теперь наша задача – включить ряд видов спорта в программу Олимпийских игр. Работа уже ведется – недавно была организована Международная федерация теңге ілу. А в Монголии мы проводим по ним региональные соревнования.

На высшем уровне Заманбек Кожаниязулы, член Федерации кокпара Монголии: – В июле этого года Международная федерация кокпара провела семинар для судей. Так мы получили возможность обслуживать Всемирные игры кочевников. Из Монголии приехали команды по кокпару, теңге ілу, аударыспаку и другим видам спорта. Хочу выразить благодарность казахстанцам, которые организовали Всемирные игры кочевников на высшем уровне. Находиться в этноауле в свободное время от соревнований – одно удовольствие. Все вокруг наполнено духом кочевников. Я был в Турции на 4-х Всемирных играх. Скажу, что с каждым годом это мероприятие проходит все шире и лучше. Раньше всего около 20 стран участвовало в ВИК, а сейчас уже 89! Это большой шаг к развитию. Наверное, с годами Всемирные игры кочевников превратятся в Олимпиаду кочевников, как сказал ваш Президент.