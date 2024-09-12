Иностранные гости говорят об Играх кочевников

Общество
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Гостей опрашивал Алибек Байшуленов

фото Игоря Бургандинова, Алибека Байшуленова

В атмосфере дружелюбия

Михаил Цыванюк, представитель делегации из Польши:

– Жаль, что не смог побывать на открытии Всемирных игр кочевников, но и без того увидел здесь очень много интересного. Астана – культурный город со своими уникальными достопримечательностями. Спасибо организаторам, они создали для участников и гостей масштабного события прекрасную атмосферу дружелюбия.

Ваша столица современная, чистая. Здесь живут открытые и отзывчивые люди, а казахская национальная кухня – это вообще супер!

 

И седло, и камча, и борик

Йожеф Шпир, представитель делегации из Румынии:

– Я приехал из венгерского региона Северной Трансильвании. В нашей объединенной команде 50 человек. Участвую в соревнованиях по стрельбе из лука.

На днях с друзьями побывали в этноауле, где на восточном базаре приобрели сувениры и предметы быта кочевников. У вас очень богатый выбор товаров. Здесь можно купить все что угодно: и седло, и камчу, и чапан, и борик, и многое другое. А главное – все эти товары сделаны руками мастеров-ремес­ленников.

Все проходит просто прекрасно!

Церинг Ангчок Галума, представитель делегации из Малого Тибета:

– Я приехал на Всемирные игры кочевников в качестве спортсмена из исторической и географической области Индии Ладакх. Она находится в Центральной Азии и населена народами индо­европейского и тибетского происхождения. Этот регион еще называют Малым Тибетом. В древности через него проходил Великий шелковый путь. Наша команда состоит из пяти человек.

Побывал на открытии Всемирных игр кочевников. Все прошло просто прекрасно. Очень понравилась и Астана. Это красивый город, здесь очень чисто, а главное – тут живут добродушные и гостеприимные люди. И конечно, приятно, что к нам проявляют много внимания. Люди подходят и просят сфотографироваться вместе с нами. Это поднимает настроение.

 

Масштабный формат

Сейтмурат Менгельс, представитель из Монголии:

– Я этнический казах, приехал сюда для участия в состязаниях по теңге ілу. Кстати, мы большой делегацией принимали участие и в параде открытия Всемирных игр кочевников. Оно прошло замечательно!

Вообще я думаю, что такие игры и национальные виды спорта кочевников нужно больше популя­ризировать, причем именно в подобном масштабном формате. Теперь наша задача – включить ряд видов спорта в программу Олимпийских игр. Работа уже ведется – недавно была организована Международная федерация теңге ілу. А в Монголии мы проводим по ним региональные соревнования.

 

На высшем уровне

Заманбек Кожаниязулы, член Федерации кокпара Монголии:

– В июле этого года Международная федерация кокпара провела семинар для судей. Так мы получили возможность обслуживать Всемирные игры кочевников. Из Монголии приехали команды по кокпару, теңге ілу, аударыспаку и другим видам спорта.

Хочу выразить благодарность казахстанцам, которые организовали Всемирные игры кочевников на высшем уровне. Находиться в этноауле в свободное время от соревнований – одно удовольствие. Все вокруг наполнено духом кочевников.

Я был в Турции на 4-х Всемирных играх. Скажу, что с каждым годом это мероприятие проходит все шире и лучше. Раньше всего около 20 стран участвовало в ВИК, а сейчас уже 89! Это большой шаг к развитию. Наверное, с годами Всемирные игры кочевников превратятся в Олимпиаду кочевников, как сказал ваш Президент.

 

Под впечатлением

Ференц Риди, представитель делегации из Румынии:

– На Всемирные игры кочевников в Астану я приехал вместе с дочкой Даттиной. Впечатления от увиденного у нас самые замечательные!

Приходим в этноаул каждый день, чтобы еще раз окунуться в мир кочевников. Посещаем казахские концерты с участием этнофольклорных ансамблей, национальных оркестров, танцевальных коллективов. А церемония открытия была «вери-вери найс»! Вообще, можем сказать с уверенностью: Казахстан – супер, Астана – супергород!

#игры кочевников #гости #мнения #игры номадов

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