Иностранцы едва не замерзли на трассе в Актюбинской области

Группа иностранных граждан на автобусе направлялась из Шымкента в Челябинск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ночью 11 января, на автодороге Карабутак-Костанай, вблизи поселка Талдысай, патрульные обнаружили пассажирский автобус, который из-за сильных морозов вышел из строя.

В салоне автобуса находились трое водителей-граждан Казахстана и 59 пассажиров-иностранцев. Среди них были 6 несовершеннолетних детей, 4 женщины. Они направлялись из Шымкента в Челябинск.

«Сотрудники полиции совместно с сотрудниками местных исполнительных органов и ОЧС эвакуировали пассажиров. Мужчины были размещены в мечети, а женщины - в общежитии колледжа», — отметили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что среди эвакуированных лиц, нуждающихся в медицинской помощи, не было.