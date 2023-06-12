Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей

Доктор юридических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Арстан Ахпанов много лет изучает особенности работы судов присяжных. В составе научно-консультативных советов при Верховном и Конституционном судах он участвовал в разработке законопроектов касательно развития этого института. По словам эксперта, активность суда присяжных шла волнообразно.

– В первые годы наблюдался тренд к увеличению категории дел, до 2013 года присяжные рассматривали уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступ­лениях. Если в 2007 году они вынесли решения по 36 делам, то в 2011 году – по 355. Но, начиная с 2013 года, до восьми раз сократилось количество дел в связи с сужением подсудности. Присяжные могли участвовать в судопроизводстве по делам о преступлениях, за совершение которых ранее были предусмотрены смертная казнь и пожизненное лишение свободы, а сейчас – только пожизненное лишение свободы, – говорит Арстан­ Ахпанов.

В последние годы ситуация с подсудностью стала существенно меняться. С 1 января 2023 года количество составов преступлений, которые могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, увеличилось с 14 до 32. А с 1 января 2024 года эта категория расширится до 45, включая не только особо тяжкие, но и тяжкие преступления. Однако исключены убийства в условиях ЧС и массовых беспорядках, терроризм и экстремизм, попытки свержения конституционного строя, преступления в составе ОПГ и другие наиболее опасные преступления.

– Такой подход обоснован. Обвиняемые в терроризме, экстремизме, ОПГ имеют достаточные финансовые ресурсы, техни­ческое оснащение, криминальные коммуникации, что не исключает воздействия на незащищенных в достаточной мере законом граж­дан в составе коллегии присяжных заседателей. Государство выводит их из-под возможного удара и принимает на себя ответственность. В перспективе для выравнивания подсудности, – полагает профессор, – стоит перенять французский опыт, когда может быть образован единый для Казахстана суд с учас­тием присяжных по уголовным делам о наиболее опасных преступлениях. Он должен состоять из 11 профессиональных судей, которые менее подвержены влиянию и более защищены.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Сейфулла Тасымбетов объясняет, кто может стать присяжным заседателем. Итак, что мы знаем о процедуре отбора?

Ежегодно местные акиматы составляют списки кандидатов в присяжные заседатели. Сначала секретарь судебного заседания производит случайную выборку кандидатов в присяжные заседатели из единого и запасного годовых списков. После указанные граждане должны явиться в суд для участия в отборе в коллегию присяжных заседателей по конкретному уголовному делу.

Присяжным заседателем может стать любой житель страны старше 25 лет. Встать в ряды народных судей не смогут граждане, имеющие непогашенную либо неснятую судимость, состоящие на учете в нарко- или психоневрологическом диспансере, а также признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Отказаться от участия в суде можно, если вы не владее­те языком, на котором ведется судопроизводство, в силу своих физических или психических недостатков не можете исполнять обязанности, вам больше 65 лет или вы являетесь священнослужителем.

Коллегия присяжных заседателей образуется путем жеребьевки в составе десяти присяжных заседателей основного состава и двух запасных.

– Для этого в урну опускаются билеты, где указаны фамилии неотведенных кандидатов в присяжные заседатели, перемешиваются, и по одному вынимается двенадцать билетов. При этом первые десять отобранных путем жеребьевки присяжных заседателей считаются присяжными заседателями основного состава, а два последних – запас­ными, – рассказывает Сейфулла Тасымбетов.

Во время судебных заседаний присяжный заседатель участвует в исследовании рассматриваемых в суде доказательств, осматривает вещдоки и документы, может задавать через председательствующего вопросы участникам процесса. Для вынесения приговора присяжные заседатели вместе с судьей удаляются в совещательную комнату.

– Голосование проводится тайно и письменно. Судья и присяжные заседатели не вправе воздержаться при голосовании. Их голоса равны. В совещательной комнате ставятся три основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место? Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из этих трех вопросов проголосовало большинство голосующих, – уточняет судья.

Такой же метод и по оправдательном вердикту. Он считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных основных воп­росов проголосовало шесть и более голосующих. При этом, как заверяет Сейфулла Тасымбетов, решение коллегии присяжных является обязательным для суда.

Юрист Арстан Ахпанов выделяет три модели суда присяжных в мире: английскую, французскую и немецкую.

– Английская модель считается классической. Она включает две коллегии: профессиональную, которую представляет судья, и непрофессиональную – присяжных заседателей. Последние удаляются в совещательную комнату и самостоятельно выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого без участия судьи. Во французской модели, наоборот, вместе с присяжными в комнате выносит приговор и судья. Эта система действует в Казахстане. И третья модель – немецкая, где шеффены привлекаются к участию в процессе не однократно, а на постоянной основе в течение длительного времени, – поясняет ученый.

Арстан Ахпанов – приверженец классической английской модели суда присяжных.

– Если дело рассматривается судом присяжных, то вердикт о виновности или невиновности лица в совершении преступления в совещательной комнате должны выносить только граж­дане. Судья может вольно или невольно повлиять на них, потому что он – профессиональный юрист, знает материалы дела. А присяжные – обычные граждане. Поэтому их функции по вынесению вердикта и приговора нужно разделить. Если в перспективе, как я надеюсь, мы перейдем к этой модели, то, поверьте, доверие к суду значительно возрастет, и количество рассматриваемых дел будет намного больше. А это реально усилит независимость судей и увеличит количество оправдательных приговоров, – считает собеседник.

По его словам, когда гражданское общество все активнее ­участвует в суде, то, безусловно, повышается качество предварительного следствия и прокурорского надзора.

– Органы уголовного преследования – следователи, проку­роры – начнут более ответст­венно относиться к своим процессуальным обязанностям, объективно и полно собирать доказательства. Ведь их будет контролировать общество. Одновременно мы усилим принцип состязательности сторон до суда и в суде, где будут всесторонне изучаться все доводы и ар­гументы. И, наконец, мы увидим реальный процесс, где вершится справедливое правосудие, – говорит Арстан Ахпанов.

На вопрос о том, могут ли к «народным судьям» перейти любые уголовные дела небольшой тяжести, юрист отрицательно качает головой.

– Организовать работу судов присяжных – затратный процесс. И по времени, и по финансам, и по усилиям самих присяжных. В мире, наоборот, идет упрощение судопроизводства. Поэтому до суда присяжных доходят только серьезные уголовные дела, где для человека могут наступить тяжкие последствия. Это все особо тяжкие, тяжкие и некоторые преступления средней тяжести, – объясняет профессор.

С помощью этого института государство делегирует некоторые свои полномочия вершить правосудие обществу.

– Мы исходим из гарантии прав личности. Чтобы в судах не было доминирования публично-правовых начал, интересов государства, вводится сбалансированный механизм – участие народного элемента. И даже если выносится серьезное наказание, то это решение представителей общества. Это глас народа, – отмечает эксперт.