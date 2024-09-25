Интернет-мошенник пытался оформить кредит на глухонемого карагандинца

Он хотел купить авто, но чуть не попался на удочку аферистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Караганды, 28-летний Ерлан является инвалидом третьей группы из-за нарушения слуха. Он давно планировал приобрести легковой автомобиль — еще 8 лет назад получил водительское удостоверение. Не раз обращался в банки за кредитом, но везде получал отказ. Несколько лет назад он испортил свою кредитную историю, затянув с выплатой ежемесячных взносов.

С внешним миром Ерлан общается в основном через социальные сети, где наткнулся на рекламу о помощи в оформлении ссуды, несмотря на испорченную кредитную историю. Он сразу же связался с автором объявления и пояснил, что ему необходим кредит в размере 3 млн тенге для покупки легкового автомобиля. Неизвестный представился менеджером одного из банков Караганды и уверил, что легко решит его проблему.

Для начала, чтобы начать сбор необходимых документов, Ерлану предложили внести через терминал на указанный в рекламе счет 37 тысяч тенге. Затем он должен был прийти в один из банков по указанному адресу, где менеджер свяжется с ним.

Однако Ерлан поступил иначе. Вместо того, чтобы отправлять неизвестному 37 тысяч тенге, он сразу же пришел в указанное финансовое учреждение. Здесь он стал уточнять, какой именно менеджер рекламировал свои услуги в социальной сети и в качестве доказательства показал рекламу, которая привлекла его внимание.

Сотрудники банка, поняв, что Ерлана пытаются обмануть интернет-мошенники, вызвали сотрудников киберполиции. Полицейские убедили мужчину в том, что с ним связались аферисты, и порекомендовали больше не общаться с ними. Это преступление относится к сфере цифровых технологий, отметили в МВД.

Правоохранители напомнили о необходимости быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям на различных интернет-площадках.