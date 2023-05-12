Интервью с Касым-Жомартом Токаевым покажут в эфире китайского телеканала

Фото пресс-службы президента РК

Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV будет показано интервью Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В преддверии государственного визита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики", - говорится в информации.

Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций, отметили в пресс-службе президента.