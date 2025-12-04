Занятия спортом для людей с ограниченными возможностями – это не просто радость движения и общения. Это возможность, несмотря на недуг, раскрыть свой потенциал, стать опорой для семьи. На базе комплекса будет функционировать спортивный клуб. В настоящее время в нем тренируются более 250 профессиональных пара-, сурдоспортсменов. Оздоровительные занятия посещают от 300 до 500 человек. Раньше клубу приходилось арендовать помещения.

– Сегодня мы стали свидетелями по-настоящему важного, особенного и радостного события для всего регио­на, – сказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, приветствуя участников торжества. – Этот комплекс – показатель формирования по-настоящему инклюзивного общества и наглядное проявление высокой социальной ответственности нашего государства и партнеров, которые работают вместе на благо людей. Созданная инфраструктура позволит развивать паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта на качественно новом уровне, обеспечит тренировки в комфортной, современной и безопасной среде. Спорткомплекс станет местом силы, вдохновения и больших возможностей для детей, молодежи и взрослых. Уверен, что именно отсюда выйдут будущие чемпионы, спортсмены, которые с честью будут представлять наш регион и всю страну на национальных и международных аренах.

Впереди большая работа. Нужно расширять штат тренеров, инструкторов, чтобы как можно больше человек могли посещать занятия и тренировки.

Появился в Уральске и Ботанический сад. По словам доктора биологических наук, академика КазНАЕН, генерального директора РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции», председателя Совета ботанических садов и дендрологических парков РК Гульнары Ситпаевой, создание Ботанического сада в Уральске – событие общенационального и даже мирового значения.

– Сейчас в мире существует всего около двух тысяч ботанических садов. В Казахстане их семь, шесть из которых – государственные. Они имеют статус особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Их главная миссия – сохранение растительного разнообразия, – подчеркнула ученый.

Инициатором создания Ботанического сада является энтузиаст своего дела, садовод-сортоиспытатель с большим опытом Кайрат Каримов. Эту идею он вынашивал на протяжении многих лет. Позади защита проекта на инвестсовете области, поиск земельного участка и источника финансирования. На территории сада уже построены визит-центр, проложены системы полива и освещения, вымощены дорожки, установлены малые архитектурные формы. Вырыт пруд-накопитель, вокруг которого будут высажены влаголюбивые растения. Теплица сада станет научно-производственной зоной для выращивания и адаптации редких видов растений. Определены зоны для отдыха и активности, в том числе для игры в настольный теннис и шахматы. Продолжается посадка растений, которая ведется строго по секторам. Для управления объектом зарегистрирован общественный фонд «Ботанический сад города Уральска», который также будет развивать научно-исследовательские и эколого-про­светительские направления.

Проекты строительства спортивного комплекса и создания Ботанического сада реализованы в рамках Национальной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны» и в соответствии с принципами социальной ответственности бизнеса. Три года назад акимат Западно-Казахстанской области и Freedom Holding Corp подписали меморандум, согласно которому группа компаний взяла на себя обязательства по финансированию строительства данных объектов.

Инвестор готов поддержать еще один социально значимый проект – возведение Центра настольного тенниса в активно развивающемся микрорайоне областного центра, где будут проживать более 79 тыс. человек. Согласно комплексному плану освоения территории здесь предус­мотрено строительство 76 много­квартирных домов, трех школ, каждая по 1 500 мест, 4 детсадов и 60 соцобъектов.

Под новый спортобъект уже выделен земельный участок. Центр будет представлен игровой зоной на 24 стола в тренировочном режиме. Трибуны спортзала рассчитаны на 400 зрителей. На презентации начала реализации проекта аким области Нариман Турегалиев, исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов и вице-президент Федерации настольного тенниса РК Елсияр Канагатов написали пожелания на ракетках, которые станут символичным артобъектом будущего центра.