Инвестиции в стратегические сферы

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях депутатам Мажилиса на пленарном заседании представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров. Документ представляет собой перечень условий, на базе которых осуществляется инвестирование со стороны катарских компаний в проекты, реализуемые на территории Республики Казахстан, и предусматривает снижение рисков для инвесторов и соз­дание привлекательной инвестиционной среды. Реализация соглашения позволит привлечь инвестиции на общую сумму около 20 млрд долларов США.

В целом соглашением предусматривается реализация 9 совместных инвестиционных проектов в стране, включая телекоммуникации, энергетику, добычу и транспортировку газа, финансовую отрасль, в том чис­ле проект приобретения 100% акций АО «Bereke Bank», «Lesha Bank».

– Данный проект обеспечит реализацию поручения Главы государства привлечь в страну три надежных иностранных банка в целях повышения конкуренции в банковской сфере, рассмотренного в рамках Послания народу Казахстана 2023 года. Реализация проекта позволит привлечь новый капитал в финансовую систему, – считает глава МНЭ.

Также предусматривается проект продажи компании «Мобайл Телеком-Сервис» АО «Казахтелеком».

– Продажа «Мобайл Телеком-Сервис» АО «Казахтелеком» катарской компании Power International Holding будет способствовать либерализации телекоммуникационной отрасли и росту конкуренции. Инвестиции катарской компании Power International Holding в Tele2 позволят внедрить передовые технологии, расширить телекоммуникационную инфраструктуру и оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с международными стандартами, – пояснил Нурлан Байбазаров.

Соглашение включает и три проекта по строительству газоперерабатывающих заводов мощностью 1, 2,5, 6 млрд кубометров в год.

– Реализация проектов направлена на рациональное использование ресурсной базы месторождения Кашаган, а также увеличение производства товарного газа для покрытия внутренних потребностей страны. Ввод в эксплуатацию газоперерабатывающих заводов позволит производить 6,9 миллиарда кубов товарного газа в год, 410 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тысяч тонн газового конденсата и 777 тысяч тонн серы. В целом данные проекты увеличат объем производства товарного газа в стране на 18%. По каждому из проектов по строительству газоперерабатывающего завода ожидается соз­дание новых рабочих органов: на этапе строительства – 2 000 человек, на этапе эксплуатации – 600 человек, – сказал министр.

В рамках документа плани­руется реализация проекта строи­тельства второй линии магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

– Реализация проекта позволит обеспечить энергетическую безопасность страны и увеличение пропускной способности газотранспортной системы, сохранение объемов экспорта газа в направлении Китайской Народной Республики, перевод алматинской ТЭЦ на газ. На этапе строительства планируется создать 4 000 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации – 300. В целом реализация проекта позволит удовлетворить растущие потребности южного, центрального и северного регионов, а также поддержать экспортные объемы, – сказал министр.

Кроме того, предусмотрен проект строительства новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода КС-14 – Костанай – Актобе. Проект направлен на обеспечение газоснабжения населения города Костаная и Костанайской области, а также увеличение пропускной способности газотранспортной системы страны. На этапе строительства планируется создать 2 000 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации – 400. Ожидается, что проект обеспечит газоснабжение Костанайской области и местных промышленных предприятий, что повысит энергетическую безопасность региона, а также позволит удовлетворить растущие потребности в газе.

В соглашение также включены проекты строительства электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области и строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 мВт.

Такое масштабное участие Катара в казахстанских отраслях, причем стратегических, с одной стороны, воодушевило депутатов, что понятно – цена вопроса 20 миллиардов долларов. С другой – заставило задуматься. Их беспокоит, что катарцы станут операторами казахстанских капиталов в названых банках, обладателями личных данных граждан нашей страны посредством купленной телекоммуникационной компании. А депутат Екатерина Смышляева напомнила, что согласно соглашению все 100% владения оператором связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» будут принадлежать катарскому инвестору. Сегодня оператор под маркетинговой, торговой маркой Tele2 обеспечивает очень много сельских населенных пунктов согласно своим обязательствам, при этом в большей части сел этот оператор единственный.

– Следуя договоренностям, мы не сможем вмешиваться определенное время в тарифную политику оператора. Как это отразится на ценах на связь для наших сельских жителей, потому что там нет конкуренции? И второй вопрос. В соглашении описаны условия по использованию частот 5G. То есть интерес инвестора, очевидно, направлен на новые технологии и именно на вот эту категорию частот. Получается, что дальнейшая деятельность компании будет сконцентрирована в мегаполисах и в областных центрах, потому что в сельских населенных пунк­тах 5G у нас на сегодняшний день даже по плану, в принципе, установлено быть не может. Будет ли развивать в будущем инвестор также и сельскую связь и сельские территории? – спросила Екатерина Смышляева.

Представитель Минцифры в ответ напомнил, что широкое распространение Интернета в сельской местности имеет в том числе сеть Beeline.

– Мы считаем, что это конкурентный рынок, поэтому в случае повышения тарифов со стороны одного из операторов туда будут заходить в том числе и другие операторы. Как раз для этого продажа одного из операторов и осуществлялась – для того, чтобы создать большую конкуренцию на данном рынке. Касательно развития 5G либо 4G... Инвестор планирует развивать не только 5G-сеть, в том числе это будет развитие 4G-сети, – заверил он.

Когда тревоги депутатов были развеяны, мажилисмен Ермурат Бапи вызвал новые. Он напомнил, что в аналогичных соглашениях со странами Персидского залива – Саудовской Аравией, ОАЭ – имели следы так называемого «старого Казахстана». Депутата Бапи беспокоит, что заинтересованность Казахстана в инвестициях может нести за собой риски. Он даже призвал задуматься о том, нет ли радикальной религиозной подоплеки в этом соглашении.

– Если честно, в инвестиционных проектах с Катаром нет никакого старого Казахстана, есть новые инвестиционные проекты. Катар сегодня работает с европейскими странами, покупает даже футбольные клубы. Думаю, что мы заинтересованы в этих инвестициях и должны быть благодарны. Они нам нужны, у нас экономика будет процветать. Мы будем контролировать, – пообещал заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

После этих слов мажилисмены успокоились и ратифицировали соглашение...

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал Соглашение об обмене биологическим материалом. Ратификация соглашения направлена на предотвращение распространения инфекционных болезней животных, совершенствование лабораторной диагностики особо опасных болезней животных, пополнение национальных коллекций микроорганизмов (штаммов) и защиту территорий государств – участников соглашения от распространения эпизоотий. Вновь ратифицированное соглашение позволит объединить усилия стран – участниц соглашения в сотрудничестве и взаимной помощи в обмене биологическим материалом, совершенствовании лабораторной диагностики болезней животных.