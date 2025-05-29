Инвестиционный фонд в АПК создадут Казахстан и Италия

Европа,Инвестиции
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Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин встретился с основателем TRAMITE GROUP, полномочным представителем торгово-промышленной палаты Казахстан – Италия Джанантонио Траметом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Основной темой обсуждения стала инициатива итальянских инвесторов по формированию интегрированной системы поставок сельскохозяйственной продукции для расширения торгово-экономического партнерства между двумя странами.

Джанантонио Трамет представил TRAMITE GROUP как лидера итальянского рынка продуктов питания с более чем 30-летним опытом работы с ведущими европейскими розничными сетями. Компания инициировала создание Итало-Казахстанского торгового консорциума и инвестиционного фонда, который будет зарегистрирован на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Проект предполагает привлечение начального капитала в размере 500 млн евро, а прогнозируемый годовой оборот консорциума достигнет 1 млрд евро. Структура собственности фонда предусматривает 51% для итальянских венчурных инвесторов и SIMEST (дочерней структуры CDP Group) и 49% для казахстанского холдинга «Байтерек».

Цель проекта – выстроить надежную логистическую и инвестиционную платформу, которая откроет казахстанским производителям доступ к рынкам Европы и других регионов. Ассортимент экспорта включает зерно, мясо, растительные масла, бобовые, молочную продукцию, сухофрукты, овощи и фруктовые пюре. География сбыта охватывает страны ЕС, Россию, СНГ, Китай, Юго-Восточную Азию, Персидский залив и США.

TRAMITE GROUP предлагает комплексный подход к сотрудничеству: инвестиции в инфраструктуру агропромышленного комплекса Казахстана, долгосрочные контракты на закупку с ведущими европейскими компаниями, такими как Parmafood, Inalpi, Sterilgarda и Zanetti, а также совместное управление цепочками поставок. По словам Джанантонио Трамета, семь крупных итальянских компаний пищевой индустрии уже выразили заинтересованность в локализации своих производств в Казахстане.

Ключевым пунктом обсуждения стал кластерный проект «Экспортный агропромышленный кластер Шардара» в Туркестанской области, реализуемый ТОО «AGRIQA Азия». С 2024 по 2028 годы в проект будет вложено 200 млн евро. Он включает строительство тепличного комплекса на 22 гектара, плодокомбината, завода по гранулированию люцерны, томатного завода и развитие агродивизиона с освоением 8000 гектаров земель под капельное орошение.

Вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул приоритетность формирования благоприятного инвестиционного климата в Казахстане.

«Правительство нашей страны прилагает все усилия для создания оптимальных условий, способствующих успешной реализации инвестиционных проектов. Мы выражаем полную готовность поддержать инициативу по созданию казахстанско-итальянского инвестиционного фонда, направленного на развитие агропромышленного комплекса. Этот проект представляет собой значительный стимул для наращивания экспортного потенциала и укрепления экономических связей. Убежден, что наше сотрудничество станет ярким примером плодотворного международного партнерства, основанного на взаимной выгоде и стратегическом доверии», — заявил Жумангарин.

Для углубления взаимодействия вице-премьер поручил Министерству торговли и интеграции РК оперативно организовать торгово-экономическую миссию, которая объединит казахстанских и итальянских производителей для дальнейшего обсуждения и реализации совместных проектов.

#инвестиции #Италия #проекты #АПК

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