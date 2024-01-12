Инвесторам – зеленый свет!

Экономика
133
Марина Демченко

Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году.

фото из архива "КП"

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра.

Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора.

Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвес­торам в Казахстане.

В вопросах привлечения инвес­тиций цифровизация государственных услуг является одной из приоритетных и актуальных задач Правительства, сообщает пресс-служба Премьер-министра. Национальная инвестиционная платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов, поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей.

Национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.

На заседании Совета по привлечению инвестиций также были рассмотрены планируемые к реа­лизации проекты в сферах транс­порта, логистики, здравоохранения и туризма.

Так, в рамках инвестиционного потенциала транспортной отрас­ли подчеркнута необходимость дальнейшего развития механизма концессии на примере реализации проекта БАКАД, а также кратного увеличения пула проектов в граж­данской авиации и железнодорожном транспорте.

Обсуждены и даны поручения по отдельным инвестиционным проектам в сфере здравоохранения, в частности, по локализации производства медицинского оборудования, расширению производства биотехнологических препаратов и строительству клиник.

В региональном разрезе рассмот­рена деятельность акимата области Улытау по привлечению инвестиций. В регионе на сегодня сформирован пул из 19 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать более 1 700 новых рабочих мест. Для достижения поставленных задач отмечена необходимость принятия всех мер по привлечению инвестиций в регион.

Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить все озвученные на заседании Совета по привлечению инвестиций проб­лемные вопросы.

#инвестиции #госуслуги #цифровизация #инвесторы #платформа

Популярное

Все
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
Простые, но вечные истины
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Деятельность РГП «Казводхоз» проверит профильное ведомство
Глава Минторговли готов пойти на рынок в 5 утра и доказать …
Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в К…
В Договор о ЕАЭС о госконтроле на таможенной границе союза …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]