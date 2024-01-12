Инвесторам – зеленый свет!

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра.

Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора.

Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвес­торам в Казахстане.

В вопросах привлечения инвес­тиций цифровизация государственных услуг является одной из приоритетных и актуальных задач Правительства, сообщает пресс-служба Премьер-министра. Национальная инвестиционная платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов, поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей.

Национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.

На заседании Совета по привлечению инвестиций также были рассмотрены планируемые к реа­лизации проекты в сферах транс­порта, логистики, здравоохранения и туризма.

Так, в рамках инвестиционного потенциала транспортной отрас­ли подчеркнута необходимость дальнейшего развития механизма концессии на примере реализации проекта БАКАД, а также кратного увеличения пула проектов в граж­данской авиации и железнодорожном транспорте.

Обсуждены и даны поручения по отдельным инвестиционным проектам в сфере здравоохранения, в частности, по локализации производства медицинского оборудования, расширению производства биотехнологических препаратов и строительству клиник.

В региональном разрезе рассмот­рена деятельность акимата области Улытау по привлечению инвестиций. В регионе на сегодня сформирован пул из 19 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать более 1 700 новых рабочих мест. Для достижения поставленных задач отмечена необходимость принятия всех мер по привлечению инвестиций в регион.

Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить все озвученные на заседании Совета по привлечению инвестиций проб­лемные вопросы.