Инвесторы приходят в моногорода

Проекты
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В целях поддержки предпринимательства и дальнейшего развития экономики региона в моногороде Кульсары Жылыойского района Атырауской области открывается специальная экономическая зона (СЭЗ).

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации руководителя отдела предпринимательства Жылыойского района Алдияра Мирамбаева, в рамках данного проекта в производственной зоне моногорода выделен земельный участок площадью 50 га.

– На сегодняшний день для подготовки проекта заключен меморандум с профильной компанией, которая займется разработкой проектной документации. Привлечен потенциальный инвестор. Создание специальной экономической зоны, кстати, второй по счету в регионе, позволит открыть новые производственные предприятия, увеличить объемы инвестиций, создать дополнительные рабочие места и в целом укрепить экономический потенциал Кульсары, – отметил Алдияр Мирамбаев.

Параллельно в Жылыойском районе ведется работа по привлечению инвестиций и осуществлению новых производственных проектов, в настоящее время ожидается запуск двух из них. Инвесторы получают всестороннюю поддержку – предоставляются земельные участки, проводится работа по подключению к инженерной инфраструктуре, а также оказывается содейст­вие в оформлении разрешительной документации в соответствии с их потребностями.

Как рассказали в районном акимате, одним из инвесторов перспективного проекта выступает израильская компания Harel labs LTD.

– Растущий интерес иностранных компаний к промышленному потенциалу региона очевиден. Один из проектов стоимостью почти четыре миллиарда тенге реализуется частной компанией. Проект предусматривает переработку битуминозных пород и получение кироминеральных смесей, предназначенных для строительства дорог и тротуаров. Ежегодный объем производства продукции предусматривается в пределах 65 тысяч тонн. Для претворения проекта в жизнь выделен земельный участок, получена необходимая лицензия, – уточнил Алдияр Мирамбаев.

Неподдельный интерес к Атырауской области проявляют и инвесторы из Китая. По данным областного акимата, совместно с китайскими партнерами в регионе планируется запустить ряд новых высокотехнологичных производств. Пакет инвестиционных соглашений был подписан во время рабочей поездки региональной делегации в КНР.

В числе ключевых проектов – запуск площадки, которая позволит впервые в регионе наладить выпуск сложных металлических изделий и комплектующих с применением технологий 3D-печати и обеспечить предприятия региона современными технологиями изготовления деталей для нефтегазовой, машиностроительной и сервисной отраслей. Еще один проект позволит обеспечить местный рынок качественной стекольной продукцией, снизить зависимость от импорта строительных материалов и внедрить в регионе современные технологии глубокой переработки стекла.

Кроме того, рассматривается возможность реализации проектов в сфере утилизации отходов и борьбы с опус­тыниванием.

Одна из ведущих китайских компаний в области комплексного развития территорий, управления земельными ресурсами внедряет проект по озеленению до 38 тыс. га земель, борьбе с процессами опустынивания и восстановлению деградированных территорий. Рассматривается возможность создания специализированного научно-исследовательского института для подбора растений и пород деревьев, адаптированных к климатическим условиям региона.

Также с международной промышленной группой, специализирующейся на нефтегазовом инжиниринге и сервис­ных решениях, проведены переговоры о возможности создания в Атырауской области сервисного и производственного центра по обслуживанию и ремонту нефтегазового оборудования.

#СЭЗ #проекты #меморандум #Кульсары

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