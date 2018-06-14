Ипотечная программа "7-20-25" будет запущена во второй половине 2018 года – Акишев

Запуск программы "7-20-25" ожидается во второй половине 2018 года. Об этом рассказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев в кулуарах заседания Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проект программы "7-20-25" уже разработан, его запуск ожидается во второй половине текущего года", – сказал Данияр Акишев.
Он отметил, что Нацбанк уже создал требуемую инфраструктуру, также действует оператор новой ипотечной программы – дочерняя организация АО "Ипотечная организация "Баспана".
"Данная компания выпустит облигации и за счет привлеченных средств будет выкупать займы у банков в объеме до 1 триллиона тенге. В настоящее время организация плотно взаимодействует с банками по обсуждению технических вопросов", – рассказал Данияр Акишев.
Глава Национального банка Казахстана подчеркнул, что программа, предлагая беспрецедентно льготные условия, ни при каких условиях не должна восприниматься потенциальными заемщиками как безвозмездная помощь от государства.
"Платежеспособность и строгое соблюдение справедливых рыночных принципов как со стороны заемщиков, так и банков – вот фундамент, на котором будет построена новая ипотечная программа. Наличие у заемщика первоначального взноса в размере 20 процентов является одним из ключевых условий программы. Кроме того, потенциальным заемщикам важно понимать, что предоставление банку этого взноса обеспечивает им меньший размер получаемого займа, а значит, и меньшие процентные расходы по займу", – прокомментировал он.
На вопрос об использовании пенсионных накоплений в качестве первоначального взноса Данияр Акишев ответил, что пенсионные накопления граждан должны быть направлены исключительно на обеспечение их нетрудоспособности по достижению пенсионного возраста, но не для того, чтобы решать их жилищные проблемы сейчас.
"Это концепция пенсионного обеспечения, которой придерживается Национальный банк. В то же время для тех граждан, которые не имеют возможности предоставить первоначальный взнос одномоментно, существует возможность приобретения жилья через участие в системе жилищных строительных сбережений путем пополнения денег на вкладе в АО "ЖССБК" и получения в последующем жилищного займа на условиях не менее привлекательных, чем условия новой программы", – подытожил он.