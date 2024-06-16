Иран и Швеция обменялись заключенными

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Отбывавшего пожизненный срок за участие в массовых казнях политзаключенных иранца обменяли на двух граждан Швеции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Фото: Hossein Yarahmad/AP

Иран и Швеция в субботу при посредничестве Омана осуществили в Маскате обмен заключенными.

В рамках этой сделки Тегеран освободил дипломата Евросоюза и еще одного человека в обмен на иранца, осужденного в Стокгольме за совершение военных преступлений в связи с его участием в массовых казнях 1988 года в Исламской Республике.

Речь идет о Хамиде Нури, который был арестован в Швеции в 2019 году, когда он приехал туда в качестве туриста. Этот арест, скорее всего, послужил причиной задержания сотрудника внешнеполитической службы Евросоюза Юхана Флодеруса с целью последующего обмена. Иранская прокуратура предъявила Флодерусу обвинения в сотрудничестве с израильской разведкой, а также в «коррупции и действиях, направленных против безопасности страны». За эти преступления в Иране предусмотрена смертная казнь.

Фигурантами нынешнего обмена стали Нури со стороны Швеции, а также Флодерус и имеющий иранское гражданство и шведское подданство Саид Азизи - со стороны Ирана.

По словам семьи Флодеруса, он был арестован в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался из отпуска с друзьями.

Дело Азизи не получило такого резонанса, как дело Флодеруса. В феврале группа «Активисты по правам человека в Иране» сообщила, что гражданин Ирана и Швеции с двойным гражданством был приговорен Революционным судом Тегерана к пяти годам тюремного заключения по обвинению в «сговоре против национальной безопасности». Группа заявила, что Азизи болен раком.

Обмен приветствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«С радостью восприняла новость о том, что наш шведский коллега Юхан Флодерус и его соотечественник Саид Азизи освобождены из необоснованного иранского заключения. Я желаю им счастливого воссоединения с близкими. Поздравляю Швецию с ее упорной работой по достижению этого результата», - написала она на своей странице в Х.

«Иран сделал этих шведов пешками в циничной переговорной игре с целью добиться освобождения из Швеции иранского гражданина Хамида Нури, - сказал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. - С самого начала было ясно, что эта операция потребует принятия сложных решений, и теперь правительство их приняло».

#Иран #Швеция #обмен заключенными

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